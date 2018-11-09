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Нові навушники від Apple: в чому їх фішка

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Система сама буде розпізнавати, з якого боку одягнуті навушники - фото 1
Система сама буде розпізнавати, з якого боку одягнуті навушники / 9to5mac

У мережі з'явилися подробиці про нові навушники Apple.

Згідно з новим патентом, головною особливістю навушників Apple буде симетричний дизайн, який виключає прив'язку до лівого і правого вуха.

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Це планують реалізувати, розмістивши мікрофони в різних місцях. Система сама буде розпізнавати, з якого боку одягнуті навушники. Така ж технологія реалізована в домашній колонці HomePod. Вона відстежує обстановку в кімнаті, автоматично підлаштовуючи звук під умови акустики.

Нові навушники від Apple: в чому їх фішка - фото 287750
Нові навушники від Apple: в чому їх фішка

Також днями стало відомо, що нові пристрої Apple з процесором безпеки Apple T2 не підтримують можливість встановлення ОС Linux.

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Джерело: 9to5mac
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