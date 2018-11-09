Samsung W2019: смартфон-жабка з топовими характеристиками

Компанія Samsung представила флагманський смартфон W2019 під час спеціальної презентації в Китаї. Крім оригінального формфактора, топова розкладачка примітна подвійною камерою, фізичною клавіатурою та продуктивною начинкою.

Апарат оснащений двома ідентичними Super AMOLED-дисплеями з діагоналлю 4,2 дюйма та роздільною здатністю Full HD (1920x1080 пікселів). Скляний корпус у золотому або платиновому забарвленні прикритий Corning Gorilla Glass.

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Під "капотом" новинки – продуктивний Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті, GPU Adreno 630 і вбудований накопичувач об'ємом 128 або 256 ГБ у залежності від конфігурації. Додатково збільшити місткість останнього можна за допомогою карти пам'яті microSD.

Samsung W2019

Подвійна камера на задній кришці смартфона оснащена двома сенсорами з роздільною здатністю 12 мегапікселів. Основний датчик оснащений налаштовуваною діафрагмою (f / 1.5 - f / 2.4), апертура допоміжного зафіксована на значенні f / 2.4. Серед особливостей фотомодуля – оптична стабілізація, дворазовий зум і можливість запису 4K-відео при 60 кадрах на секунду або slow-motion роликів в 960 FPS.

Samsung W2019

Крім класичної для розкладачок фізичної клавіатури, Samsung W2019 отримав датчик відбитків пальців на бічній грані корпусу і виділену кнопку для виклику голосового асистента Bixby.

За дротове підключення і зарядку пристрою відповідає порт USB Type-C. Примітно, що гаджет позбувся виділеного аудіороз'єму – щоб скористатися дротовими навушниками, знадобиться спеціальний перехідник.

Samsung W2019

У список бездротових протоколів увійшли 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, NFC і Bluetooth 4.2. Місткість акумулятора становить 3070 мАг. Габарити смартфона в складеному стані – 132,9 x 63,4 x 17,3 мм, вага – 257 грамів. Працює смартфон на базі Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою Samsung Experience.

Samsung W2019

Відомо, що продаватися апарат буде тільки на внутрішньому ринку Китаю. Орієнтовна ціна новинки становитиме від $ 1439 в мінімальній конфігурації.

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