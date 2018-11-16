Тюнери удосконалили 40-річний хетчбек колишнього голови Fiat

Італійське ательє Garage Italia Customs, яке належало Лапо Елканну, молодшому онукові головного акціонера Fiat Джанні Аньєллі, представило відновлений хетчбек Panda 4x4 80-х років минулого століття.

На цьому автомобілі Аньєллі колись роз'їжджав дорогами швейцарського Санкт-Морца.

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Як кажуть у компанії, Альєллі традиційно використовував вертоліт, щоб дістатися з Італії до Швейцарії, а потім пересідав на повнопривідний хетчбек Fiat Panda 4x4, який використовував особисто. Автівка оснащена 1,1-літровим двигуном, що видає 53 "конячки".

Старенький Fiat Panda

Старенький Fiat Panda

В ательє не стали допрацьовувати технічну начинку Panda, але повністю відреставрували кузов автомобіля та перешили салон. Інтер'єр оздоблений темно-синьою тканиною фірми Vitale Barberis Canonico, великого італійського виробника костюмних тканин, чия історія простежується з 1663 року. Такий відтінок був обраний тому, що він уважався улюбленим кольором Аньєллі. Боковини крісел обробили шкірою, на яку нанесли логотип Garage Italia Customs.

Старенький Fiat Panda

Старенький Fiat Panda

Старенький Fiat Panda

Наразі не уточнюється, чи планується продаж автівки. Є ймовірність, що вона залишиться в особистій колекції Елканна.

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