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Тюнери удосконалили 40-річний хетчбек колишнього голови Fiat

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40-річний Fiat Panda відреставрували - фото 1
40-річний Fiat Panda відреставрували / motor

Італійське ательє Garage Italia Customs, яке належало Лапо Елканну, молодшому онукові головного акціонера Fiat Джанні Аньєллі, представило відновлений хетчбек Panda 4x4 80-х років минулого століття.

На цьому автомобілі Аньєллі колись роз'їжджав дорогами швейцарського Санкт-Морца.

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Як кажуть у компанії, Альєллі традиційно використовував вертоліт, щоб дістатися з Італії до Швейцарії, а потім пересідав на повнопривідний хетчбек Fiat Panda 4x4, який використовував особисто. Автівка оснащена 1,1-літровим двигуном, що видає 53 "конячки".

Старенький Fiat Panda - фото 289220
Старенький Fiat Panda
Старенький Fiat Panda - фото 289216
Старенький Fiat Panda

В ательє не стали допрацьовувати технічну начинку Panda, але повністю відреставрували кузов автомобіля та перешили салон. Інтер'єр оздоблений темно-синьою тканиною фірми Vitale Barberis Canonico, великого італійського виробника костюмних тканин, чия історія простежується з 1663 року. Такий відтінок був обраний тому, що він уважався улюбленим кольором Аньєллі. Боковини крісел обробили шкірою, на яку нанесли логотип Garage Italia Customs.

Старенький Fiat Panda - фото 289218
Старенький Fiat Panda
Старенький Fiat Panda - фото 289219
Старенький Fiat Panda
Старенький Fiat Panda - фото 289217
Старенький Fiat Panda

Наразі не уточнюється, чи планується продаж автівки. Є ймовірність, що вона залишиться в особистій колекції Елканна.

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Джерело: motor
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