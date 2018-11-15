Британці запустять у серію електричний Mustang

Британська компанія Charge Automotive випустить обмежену серію класичних Ford Mustang з електричною силовою установкою.

В основі рестомодів буде лежати офіційно ліцензований кузов фастбека або кабріолета. Загальний тираж складе 499 екземплярів.

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Електричний Mustang від Charge

Електричний Mustang від Charge

Постачальником електромоторів і силової електроніки для машин стане фірма Arrival. Вона відома завдяки розробці електричних фургонів для кур'єрської служби Unites Parcel Service (UPS). Пікова потужність установки складе 300 кіловатів (408 "конячок") і 1200 Нм крутного моменту. Живитися мотори будуть від блоку акумуляторів місткістю 64 кіловат-години, який підтримує зарядку потужністю до 50 кіловатів.

Електричний Mustang від Charge

Електричний Mustang від Charge

Маслкар зможе розганятися до "сотні" за 3,09 секунди. Запас ходу складе 200 кілометрів. На тизерному ролику видно, що машина отримає підвіску з можливістю регулювання дорожнього просвіту, три режими роботи адміністративної електроніки та перемикання з заднього на повний привід. Керування основними операціями здійснюється через дисплей, як у Tesla.

Для замовлення електричного Mustang необхідно внести депозит у розмірі п'яти тисяч фунтів стерлінгів. Початкова ціна машини складе 200 тисяч фунтів із запланованим початком постачання у вересні наступного року.

Електричний Mustang від Charge

Електричний Mustang від Charge

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