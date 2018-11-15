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Британці запустять у серію електричний Mustang

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Ефектна реінкарнація Mustang - фото 1
Ефектна реінкарнація Mustang / carscoops

Британська компанія Charge Automotive випустить обмежену серію класичних Ford Mustang з електричною силовою установкою.

В основі рестомодів буде лежати офіційно ліцензований кузов фастбека або кабріолета. Загальний тираж складе 499 екземплярів.

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Електричний Mustang від Charge - фото 288991
Електричний Mustang від Charge
Електричний Mustang від Charge - фото 288992
Електричний Mustang від Charge

Постачальником електромоторів і силової електроніки для машин стане фірма Arrival. Вона відома завдяки розробці електричних фургонів для кур'єрської служби Unites Parcel Service (UPS). Пікова потужність установки складе 300 кіловатів (408 "конячок") і 1200 Нм крутного моменту. Живитися мотори будуть від блоку акумуляторів місткістю 64 кіловат-години, який підтримує зарядку потужністю до 50 кіловатів.

Електричний Mustang від Charge - фото 288993
Електричний Mustang від Charge
Електричний Mustang від Charge - фото 288994
Електричний Mustang від Charge

Маслкар зможе розганятися до "сотні" за 3,09 секунди. Запас ходу складе 200 кілометрів. На тизерному ролику видно, що машина отримає підвіску з можливістю регулювання дорожнього просвіту, три режими роботи адміністративної електроніки та перемикання з заднього на повний привід. Керування основними операціями здійснюється через дисплей, як у Tesla.

Для замовлення електричного Mustang необхідно внести депозит у розмірі п'яти тисяч фунтів стерлінгів. Початкова ціна машини складе 200 тисяч фунтів із запланованим початком постачання у вересні наступного року.

Електричний Mustang від Charge - фото 288995
Електричний Mustang від Charge
Електричний Mustang від Charge - фото 288996
Електричний Mustang від Charge

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Джерело: carscoops
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