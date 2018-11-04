Кмітливий водій Tesla вигадав, як не платити за паркування

Завдяки системі Summon водій Tesla просто робить перепаркування свого авто дистанційно.

Виявилося, що система Summon, яка призначена для автоматичного заїзду/виїзду в гараж, може сильно заощадити бюджет власників електрокарів.

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Незвичайне застосування функції в автомобілі Tesla знайшов один з власників електрокара, який живе в місті Медісон (США). Справа в тому, що місцева влада нещодавно ввели двогодинне обмеження на паркування. Але власник Tesla зміг обійти обмеження, не встаючи зі стільця.

Завдяки системі Summon він просто робить перепаркування дистанційно кожні дві години. Геніально! Нагадаємо, що функція дозволяє керувати автомобілем Tesla через додаток на смартфоні. З її допомогою автомобілі можуть самостійно паркуватися, а також заїжджати або виїжджати в/з гаража.

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