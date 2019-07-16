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Twitter оновився безповоротно: що змінилося

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Твіттер оновився - фото 1
Твіттер оновився

Сервіс мікроблогів Twitter вирішив кардинально змінити дизайн та додав кілька нових функцій. Що змінилось і як це працює – читайте на Радіо Максимум.

Соцмережа Twitter вирішила не відставати від конкурентів та нарешті змінити свій вигляд. Щоправда, свіжий дизайн виключає можливість повернення до вже відомого інтерфейсу. А вже за короткий час оновлення дійде до всіх користувачів.

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Відтепер новий Twitter став схожим на мобільну версію, адже збоку можна побачити панель керування із сповіщеннями, закладками, списками, а також актуальними темами та пошуком. До того ж, користувачам пропонують #Ознайомлення – своєрідний блок рекомендацій за тегами.

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Також соцмережа додала темну та реально чорну теми, а також веселі смайлики: блакитне серце, полум'я, авокадо, зірку, квітку та восьминога. Серед функціоналу з'явилась можливість перемикатись між профілями та використовувати нові шрифти.

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Twitter оновився безповоротно: що змінилося - фото 341303
Twitter оновився безповоротно: що змінилося - фото 341304

Як можна побачити на промо від Twitter, вони втілювали у реальність побажання самих користувачів, однак серед них не виявилось довгоочікуваної можливості редагувати дописи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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