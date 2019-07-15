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Ваші фото під загрозою: у популярному месенджері знайшли нову вразливість

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Зловмисники змінюють вихідне мультимедійне повідомлення - фото 1
Зловмисники змінюють вихідне мультимедійне повідомлення / versiya

Зловмисники використовують шкідливе ПЗ для доступу до мультимедійних файлів, відправлених через додаток WhatsApp.

Фахівці в області кібербезпеки з компанії Symantec виявили нову уразливість месенджера WhatsApp. З її допомогою зловмисники отримують доступ до мультимедійних файлів.

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В ОС Android програми можуть зберігати мультимедіа, наприклад зображення і аудіофайли, або у внутрішньому сховищі, доступному лише за допомогою програми, або в зовнішньому сховищі, більш широко доступному для інших додатків.

WhatsApp за замовчуванням зберігає мультимедійні дані в зовнішньому сховищі, а Telegram робить це, коли в додатку включена функція "Зберегти в галерею". Шкідливе ПЗ з доступом до зовнішнього сховища може бути використано для доступу до мультимедіа WhatsApp і Telegram.

Якщо користувач завантажує, наприклад, шкідливий додаток, а потім отримує фотографію в WhatsApp, хакер може маніпулювати зображенням, навіть якщо одержувач цього не помітить. Таким чином, теоретично він може навіть змінити вихідне мультимедійне повідомлення.

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Джерело: theverge
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