Твори про літо: Як я провів / провела літні канікули (10 прикладів)

Стартував навчальний рік, а це означає, що вчителі задають учням написати твір про те, як вони провели канікули. Ми підготували для вас приклади творів про літо та літній відпочинок. Обирайте текст твору на вільну тему.

Літо триває три місяці й у вас за цей час точно трапилися якість цікаві події, які можна згадати та про які можна розповісти. Пригадайте, що захопливого сталося з вами за літо та напишіть про це в шкільному творі "Як я провів літні канікули".

Короткий твір "Як я провела літні канікули"

Цього літа я їздила відпочивати з батьками в Карпати і провела там цілих два тижні. Ходила на річку, засмагала. Ще ми підіймалися в гори та гуляли лісом. Мені дуже сподобалося там. Я відвідала багато цікавих місць та дізналася багато важливого для себе. Такі походи були пізнавальними та повчальними. А ще я ходила в печери. Там було страшно, але захопливо. Я в захваті від того, що бачила, від гір, від річки та від Карпат.

Мінітвір "Як я провів літні канікули" англійською мовою

Summer is my favorite season. Summer vacation is the longest break from school. Most of the time I walked, rode a bike, talked with friends. On hot days, we went to the river. In the evenings, I helped my mother in the garden. I liked how I spent my summer vacation.

How I spent my summer holidays

I spent the whole summer in my hometown. The weather was good and sunny. The girls and I met each other every day. We built a house with pillows and played with dolls there. In August my mom, dad and I went to river. There I really liked to swim and take sunbath.

Твір для 1, 2, 3, 4 класу "Як я провів це літо"

Моє літо було дуже цікавим. У червні я відпочивав у бабусі на дачі. Там ми ходили по ягоди. Ми набрали цілу баночку лісової суниці, вона була дуже солодка. У липні я їздив з батьками на море біля Одеси. Там ми засмагали, купалися в теплому морі та гуляли містом. Так само ми відвідали аквапарк. Було дуже весело кататися на водних гірках. А ще я був у зоопарку і дивився на різних тварин. Мені там дуже сподобалося. Затока – красиве курортне місто. У серпні я був вдома, готувався до нового навчального року, читав книги та з нетерпінням чекав 1 вересня, щоб знову побачити своїх шкільних друзів.

Твір "Чому я люблю літо"

У кожної людини є своя улюблена пора року. Найбільше я люблю літо, і не тільки тому, що воно приносить нам довгоочікувані канікули. Влітку стає по-справжньому тепло і сонячно. Літо – найкращий час для подорожей. Ми з сім'єю часто влаштовуємо невеликі вилазки на природу за місто. Влітку природа повністю розкривається у своїй красі.

Можна нескінченно милуватися красою лугів і лісів, піти в ліс по ягоди та гриби, а ще літо дарує нам чудові квіти. Крім того, відкриваються нові можливості, недоступні нам взимку, восени або навесні. Влітку вода стає теплою і можна купатися, засмагати. Крім того, дозріває багато фруктів і ягоди, які я дуже люблю. Завжди чекаю літньої пори з нетерпінням.

***

Твір-роздум про літо для дівчат

Я обожнюю літо. Влітку я можу насолоджуватися відмінною погодою, сонячними днями. Щоліта ми з батьками обов'язково їдемо відпочивати на річку або на море. Там я можу купатися і засмагати. Ще влітку я можу носити гарні сукні. Я дуже люблю робити прикраси з бісеру, які чудово доповнюють літні образи.

Ще я люблю літо за те, що не треба носити шапок. Тому можна робити найрізноманітніші зачіски, навіть якщо вони об'ємні. Влітку не треба ходити в школу, можна гуляти, спілкуватися з друзями, поїхати в гості до родичів в інше місто. З усіх цих причин я дуже люблю літо.

***

Твір-опис про літо для хлопців

Літо – дуже класна пора року. Влітку немає занять в школі, а канікули тривають цілих три місяці. Влітку не потрібно робити уроків, готуватися до контрольних робіт, ходити кожен день в школу. Я можу влітку гуляти цілий день, грати з друзями в футбол. Ми з батьками вихідними обов'язково їдемо на річку.

Ще влітку батьки беруть на роботі відпустку, і ми їдемо відпочивати на море. Я просто обожнюю море. Там можна об'їдатися морозивом, є багато смачних і стиглих ягід, фруктів і овочів. Влітку мене не змушують багато їсти. У таку спеку не особливо і не хочеться. Літо найкраща пора року, але до його закінчення я починаю сумувати за школою.

Твір "Мої літні канікули" для 5, 6, 7, 8 класу

Літні канікули з усіх шкільних канікул мені подобаються найбільше, тому що вони найдовші та припадають на теплий період. Це три чудових місяці, які можна провести, як захочеш. Можна скільки завгодно зустрічатися з друзями, читати будь-які книги, подорожувати або поїхати до бабусі з дідусем і познайомитися з дітьми, які там живуть. Літні канікули означають, що можна спати стільки, скільки хочеш, а потім ганяти м'яч у дворі або відпочивати на природі. А ще можна кожен день їсти морозиво.

Літні канікули – це купання в річці або в озері, а, якщо пощастить, то і в морі. Море влітку завжди такого казкового, фантастичного кольору. І накупатися вдосталь неможливо, весь час хочеться ще і ще. На літніх канікулах можна грати в різні спортивні ігри: футбол, волейбол. Можна просто ходити та милуватися красою літа, як цвітуть дерева та квіти. Влітку багато людей весело проводять час.

Мені подобається влітку гуляти парками та лісами, милуючись навколишньою рослинністю. Всі дерева навколо зелені, а під ними ростуть дикі квіти. Вони тільки починають цвісти. Літній відпочинок мені подобається і тому, що сонце встає рано і заходить пізно. Дні дуже довгі, а ночі теплі. Можна ввечері вийти на вулицю і помилуватися заходом сонця. Після того, як сонце зайде, приємно посидіти або походити по вулиці, насолоджуючись теплим повітрям, послухати цвіркунів і помилуватися нічним зоряним небом.

Твір "Як я провів літо" для 9, 10, 11 класу

Для мене літо – це свято, яке триває три місяці. У цю пору року завжди гарний настрій і багато цікавих занять. Наприклад, можна кататися на велосипеді, грати в волейбол і ходити на різні фестивалі просто неба. Однак найбільше мені подобається гуляти в компанії друзів, базікати та милуватися літніми барвами.

Коли приходить довгоочікуване тепло, я нарешті можу вдягнути улюблений яскравий одяг та легке взуття. Гуляти стає приємно, а природа вражає своїм різноманіттям. Влітку навіть люди добріші, адже їм уже не треба закриватися від вітру і ховатися від холоду. Тому я не шкодував часу, щоб насолодитися сонцем і його променями. Наприклад, я кілька разів їздив купатися і засмагати. Також рано вранці я часто виїжджав на велосипеді, щоб застати світанок в парку.

Вдень ми гуляли з друзями: обговорювали новини, слухали музику і дивилися відео. Іноді заходили до когось додому. Також під час прогулянок ми зробили безліч фотографій. Тепер у нас є фото на пам'ять. Ще ми ходили в кіно і в кафе, де проводили час. Приходячи додому, я першим ділом писав про свої враження у соціальній мережі.

Звичайно, шкода, коли літо проходить. Однак у мене залишилися тільки світлі та добрі спогади про канікули, адже я проводив їх із задоволенням і користю. Сподіваюся, навчальний рік буде настільки ж приємний і продуктивний.

Есе про літо для старших класів

Літо – чудова пора року. Довгі сонячні дні змінюють короткі теплі ночі. Найчастіше стоїть ясна погода, і безкрає синє небо простягається над головою. Дерева пишні в яскравих зелених шатах. Під ними всюди густо росте трава, усіяна квітчастими вогниками літніх квітів – маки, дзвіночки, конюшина, ромашки, нагідки... А над ними пурхають метелики та дзижчать мурашки. Літо прикрашає сади та городи. Стигнуть соковиті вишні, за ними – абрикоси та персики. Великі червоні ягоди полуниці хиляться низько до землі. То тут, то там зав'язуються огірки та помідори. Чіпкі колючі гілки ожини суцільно усіяні солодкими темно-фіолетовими, майже чорними ягодами. І так всюди - буяння кольору, свято родючості, приємне відчуття тепла і затишку.

У літа чудовий дзвінкий голос – це співають високо в небі або приховані в гілках дерев птиці – соловейко, жайворонок, горобець. А ближче до вечора музика літа змінюється – вступає хор цвіркунів, який не змовкає до ранку. І навіть дощ влітку – теплий і ласкавий. Під шатром низьких хмар повітря стає гарячим. Прохолодні краплі дощу змивають пил з доріг і листя. Літо – яскраве, різнобарвне... червень не схожий на серпень, і у липні є чим порадувати око. Високе чисте небо, тепла прозора вода річок, стиглі фрукти, насичені кольори навколо – немає на світі людини, яка б не любила літа!

