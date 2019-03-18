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Творець WhatsApp дав незвичайну пораду користувачам Facebook

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Браян Ектон закликав видалити Facebook - фото 1
Браян Ектон закликав видалити Facebook

Один зі засновників месенджера WhatsApp Браян Ектон виступив перед студентами з однозначною заявою про популярну соцмережу Facebook. Все не так просто, як здається.

Браян Ектон, який був одним із творців поширеного месенджера WhatsApp, провів зустріч у Стенфордському університеті перед юним поколінням. Чоловік однозначно та критично пояснив ситуацію з платформою Facebook, яка продає урядам персональні дані користувачів.

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"Ми даємо їм владу. Ми купуємо їхній продукт. Ми реєструємось на цих сайтах. Це погано, видаліть Facebook, добре?", – наголосив Ектон.

Відзначимо, що Ектон разом з Яном Кумом ще у 2009 році запустили WhatsApp, а вже у 2014 його викупив Facebook за кругленьку суму у 22 млн доларів. Також на роботу взяли і творців месенджера, однак у 2017 році Браян Ектон пішов з компанії, залишившись без дорогих акцій соцмережі. За рік його екс-компаньйон також покинув Facebook.

За словами Ектона, продаж WhatsApp не був таким успішним, але таке рішення прийняла вся команда, яка тоді працювала над месенджером (близько 50 осіб).

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Джерело: ndtv
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