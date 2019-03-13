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Масштабний збій у Facebook та Instagram: що сталось

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Збій у Facebook та Instagram - фото 1
Збій у Facebook та Instagram

Користувачі популярних соціальних мереж Facebook та Instagram скаржаться на те, що вони не можуть повноцінно користуватися ними. Зокрема, мова йде про неможливість публікування постів, а також відправлення повідомлень.

Проблеми у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram виникли в користувачів з України, Білорусі, а також США та Західної Європи.

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Більшість користувачів скаржаться на унеможливлення публікувати пости у Facebook та Instagram, а також те, що вони не можуть отримувати та відправляти повідомлення в Instagram.

Масштабний збій у Facebook та Instagram: що сталось - фото 314134

У Facebook обіцяють якомога швидше усунути проблеми, пов'язані з повноцінним функціонуванням мережі. Коли це станеться – поки що невідомо.

Масштабний збій у Facebook та Instagram: що сталось - фото 314133

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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