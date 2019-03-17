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Не те шукали: на Pornhub зафіксували раптовий стрибок користувачів

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Як Pornhub піднявся на падінні соцмереж - фото 1
Як Pornhub піднявся на падінні соцмереж / Memeburn

Один із найпопулярніших порносайтів світу Pornhub поділився недавньою статистикою, яка помітно зросла під час несподіваного падіння не менш відомих соцмереж. Дивує лише збільшення певних пошукових запитів.

Поки у середу, 13 березня, мільйони користувачів з різних куточків світу не могли повноцінно користуватись соцмережами Facebook та Instagram, інша платформа радо прийняла їх до себе.

І ще: Масштабний збій у Facebook та Instagram: що сталось

Саме один із наймасштабніших збоїв за останні кілька років, який тривав годинами, приніс збільшення активності на порносайті Pornhub. Таким досягненням поділилась сама платформа з гарячими відео. Згідно зі статистикою, кількість глядачів виросла на 19% у порівнянні зі звичайною.

Щоправда, користувачів збентежило те, що кількість запитів facebook та instagram на самому Pornhub піднялась на 221% та 323%. Здається, відвідувачі порносайту просто не там шукали, або добре знали, що їм потрібно.

Не те шукали: на Pornhub зафіксували раптовий стрибок користувачів - фото 314996
Не те шукали: на Pornhub зафіксували раптовий стрибок користувачів - фото 314997

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Джерело: korrespondent
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