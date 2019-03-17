Не те шукали: на Pornhub зафіксували раптовий стрибок користувачів

Один із найпопулярніших порносайтів світу Pornhub поділився недавньою статистикою, яка помітно зросла під час несподіваного падіння не менш відомих соцмереж. Дивує лише збільшення певних пошукових запитів.

Поки у середу, 13 березня, мільйони користувачів з різних куточків світу не могли повноцінно користуватись соцмережами Facebook та Instagram, інша платформа радо прийняла їх до себе.

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Саме один із наймасштабніших збоїв за останні кілька років, який тривав годинами, приніс збільшення активності на порносайті Pornhub. Таким досягненням поділилась сама платформа з гарячими відео. Згідно зі статистикою, кількість глядачів виросла на 19% у порівнянні зі звичайною.

Щоправда, користувачів збентежило те, що кількість запитів facebook та instagram на самому Pornhub піднялась на 221% та 323%. Здається, відвідувачі порносайту просто не там шукали, або добре знали, що їм потрібно.

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