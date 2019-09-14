Творці серіалу Друзі розповіли про сюжети, через які їм досі соромно

Сценаристам досі соромно за ці сцени з Друзів

Марта Кауффман і Девід Крейн, сценаристи і шоураннери серіалу "Друзі", взяли участь у заході, присвяченому 25-річчю культового серіалу під час кінофестивалю Трайбека в Нью-Йорку. Серед іншого вони розповіли про сюжетні лінії, за які зараз їм доводиться добряче червоніти.

Ви будете вражені, але у 236 серіях "Друзів" таких моментів виявилося не так вже багато.

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Перше, за що сьогодні соромно Кауффман і Крейну, – лінія, коли Фібі починає зустрічатися з чоловіком (його грає Девід Аркетт), який переслідує її сестру-близнючку Урсулу.

Друге – момент, коли Фібі заражається від свого хлопця (його грає Чарлі Шин) вітряною віспою. Герой Шина ненадовго приїжджає в Нью-Йорк, щоб її провідати. Творцям серіалу не здається, що віспа – це смішно.

Я рідко переглядаю "Друзів", – розповідає Марта Кауффман. – Мені дуже важко насолоджуватися гарними епізодами серіалу, коли в ньому є моменти, які змушують мене просто вийти з кімнати. Боже, невже ми дозволили цьому статися? Невже ми зробили це?

А ось підбірка найкращих моментів з серіалу:

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