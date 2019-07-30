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Прикольні цитати про дружбу з серіалу ДРУЗІ на всі випадки життя
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"Друзі" – один із найкращих ситкомів всіх часів. Хто не мріяв опинитися в затишному кафе "Central Perk", випити кави з величезної чашки і щиро потеревенити з улюбленими героями? Звісно, без жартів не обійшлося б. У День друзів зібрали найкращі цитати серіалу про дружбу.
30 липня ми відзначаємо Міжнародний день дружби! Кожен з нас має найкращого друга чи подругу, з якими можна не тільки поділитись найпотаємнішим, а ще й повеселитись від душі.
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"Everybody needs Friends!" – говорить слоган серіалу "Друзі", і ми з цим абсолютно згодні. З нагоди свята ми ще раз переглянули улюблені епізоди стрічки та вибрали прикольні цитати про дружбу. Відверті, добрі, смішні, а інколи навіть занадто прямі – саме такими мають бути справжні друзі!
Джо: Хочеш допомогти?
Фібі: На жаль, не можу, бо не хочу.
Моніка: Ласкаво просимо в реальне життя. Вона досить паршиве, але ти втягнешся.
Джої: Чендлер, зроби що-небудь. Ну, будь ласка, що-небудь.
Чендлер: Я роблю. Я тебе ігнорую.
Чендлер: Як триває твоя недоречна закоханість в Рейчел?
Джої: Непогано, дуже непогано. Я вже готовий у будь-яку хвилину покінчити із життям.
Росс: Вгадайте, що сталося у мене на роботі?
Друзі: Динозаври померли мільйон років тому?
Росс: Я попрошу її переїхати до мене.
Чендлер: Ти серйозно?
Росс: А чому б і ні?
Чендлер: Тому що ти її знаєш лише шість тижнів. У мене в холодильнику стоїть молоко, так у мене з ним і то більш серйозні стосунки.
Росс: Повірити не можу, що вони через 4 тижні одружаться.
Фібі: Хоч би все вийшло. Адже 9 із 10 шлюбів закінчуються розлученням.
Росс: Це неправда.
Фібі: Так, неправда... Як поживає твоя дружина?
Джої: Росс і Рейчел одружилися. Моніка і Чендлер скоро одружаться. Може, і нам з тобою варто одружитись?
Фібі: Обов'язково. Тільки не зараз. Спочатку Чендлер і Моніка одружаться і, до речі, сильно розбагатіють. Але у них не складеться. А я вийду заміж за Чендлера по розрахунку, а ти одружуєшся з Рейчел, і у вас будуть гарні діти. А потім ми обведемо цих двох навколо пальця і одружимося. У нас будуть гроші Чендлера і діти Рейчел. А усиновимо ми їх легко - через алкоголізм Рейчел.
Джої: Ну, а що з Россом?
Фібі: Не хочу заглиблюватися, але ми посваримося, і я вб'ю його.
Фібі: Вони не знають, що ми знаємо, що вони знають, що ми знаємо.
Чендлер пропонує Рейчел познайомитися зі своїм другом.
Рейчел: Домовилися, але ніяких бухгалтерів, ніяких юристів. Ненавиджу чоловіків з нудною роботою.
Чендлер: А ким був Росс? Дресирувальником левів?
Чендлер: Бембі – просто мультик!
Джої: Ти не плакав, коли у Бембі померла мама!
Чендлер: Так, було дуже сумно, коли якийсь тип перестав малювати олениху.
Джої: Тебе хоч раз в житті били?
Росс: Звичайно!
Джої: Крім Моніки.
Росс: Ні.
Чендлер: Все, друзі! Мені час на роботу. Якщо я вчасно не введу дані в комп'ютер ... ніхто й не помітить.
Моніка: Скажи, Фібі, а що б ти хотіла на день народження?
Фібі: Я хочу, щоб моя мама ожила і відзначила його зі мною.
Моніка: Добре, я сформулюю по-іншому – що б ти хотіла з косметики?
Рейчел: Моніка, а що у тебе на шиї? (маючи на увазі засос)
Моніка: Я впала ...
Рейчел: На чиїсь губи?
Росс: Я ріс з Монікою! Якщо ти не їв швидко – ти не їв взагалі!
Фібі: Якщо орел – я виграла, якщо решка – ти програв.
Росс: Не хочу читати вам нотації, хлопці, але соромно, що кілька освічених людей і Джої не можуть згадати всі штати.
Росс: Що робиш?
Джо: Пишу рекомендацію Моніці з Чендлером. Хочу, щоб вона звучала солідно, але я жодного розумного слова не знаю.
Росс: Чому ти не скористаєшся тезаурусом?
Джо: Ти чув, що я сказав ?!
Фібі: Ти хочеш навчитися грати на гітарі?
Джо: Так!
Фібі: Тоді не чіпай її!
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