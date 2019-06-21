Такими Друзів ви ще не бачили: раритетні фото зі зйомок улюбленого серіалу

Серіал 90-х "Друзі" став культовим. Якщо ви, як і ми, скучили за улюбленими героями стрічки – ось раніше не публіковані фото акторів зі знімального майданчика!

Популярний стрімінговий сервіс Netflix оприлюднив в Instagram архівні світлини зі зйомок культового серіалу "Друзі". Ситком, нагадаємо, виходив на американському телебаченні з 1994 по 2004 рік.

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У раритетній добірці актори серіалу Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джої), Девід Швіммер (Росс) та Меттью Перрі (Чендлер) показують непідробні емоції. Після перегляду цих знімків вам точно захочеться знову подивитися старих-добрих "Друзів"!

Рейчел і Фібі

Жіноча половина "Друзів" з маленькою Еммі

Рейч, Джої та Фібі

Усміхнені Чендлер та Рейчел

Зосереджені Рейчел Росс

Кумедні Моніка і Чендлер

Емоційна парочка Росс і Рейч

Щирі Чендлер, Фібі та Джої

Замислена Моніка

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