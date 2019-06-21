Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Такими Друзів ви ще не бачили: раритетні фото зі зйомок улюбленого серіалу

  • 27
Серіал ДРУЗІ став культовим - фото 1
Серіал ДРУЗІ став культовим / gettyimages

Серіал 90-х "Друзі" став культовим. Якщо ви, як і ми, скучили за улюбленими героями стрічки – ось раніше не публіковані фото акторів зі знімального майданчика!

Популярний стрімінговий сервіс Netflix оприлюднив в Instagram архівні світлини зі зйомок культового серіалу "Друзі". Ситком, нагадаємо, виходив на американському телебаченні з 1994 по 2004 рік.

Це цікаво: Як змінилися головні герої серіалу Друзі за 25 років

У раритетній добірці актори серіалу Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джої), Девід Швіммер (Росс) та Меттью Перрі (Чендлер) показують непідробні емоції. Після перегляду цих знімків вам точно захочеться знову подивитися старих-добрих "Друзів"!

Рейчел і Фібі - фото 335692
Рейчел і Фібі
Жіноча половина 'Друзів' з маленькою Еммі - фото 335689
Жіноча половина "Друзів" з маленькою Еммі
Рейч, Джої та Фібі - фото 335691
Рейч, Джої та Фібі
Усміхнені Чендлер та Рейчел - фото 335690
Усміхнені Чендлер та Рейчел
Зосереджені Рейчел Росс - фото 335687
Зосереджені Рейчел Росс
Кумедні Моніка і Чендлер - фото 335688
Кумедні Моніка і Чендлер

Емоційна парочка Росс і Рейч - фото 335686
Емоційна парочка Росс і Рейч
Щирі Чендлер, Фібі та Джої - фото 335685
Щирі Чендлер, Фібі та Джої
Замислена Моніка - фото 335684
Замислена Моніка

Більше ностальгії: Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 27278
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 379
Варення з полуниць: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото
  • 15 червня, 11:05
  • 541
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз