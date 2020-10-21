Творці Форсажу розповіли, коли вийде останній фільм франшизи

На глядачів очікують ще кілька фільмів Форсаж

У нас є не надто гарна новина для прихильників франшизи "Форсаж". Творці фільмів розповіли, коли глядачі побачать останню стрічку про швидкі машини, кримінал та людські відносини.

Студія Universal Pictures планує завершити франшизу "Форсаж" одинадцятим фільмом.

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Режисером останніх "Форсажів" стане Джастін Лін. Він знімав четвертий, п'ятий і шостий фільми серії, а зараз займається постпродакшеном дев'ятої частини, яка вийде на екрани у травні 2021 року. Якщо пандемія коронавірусу не спинятиметься, то останній фільм "Форсажу" з'явиться на екранах ще не скоро.

Очікується, що сюжет двох фінальних картин зосередиться на персонажі Віна Дизеля. Також у них з'являться Мішель Родрігес, Тайріз Гібсон, Наталі Еммануель, Джордана Брюстер і Ludacris.

У цілому вісім фільмів про світ криміналу та неймовірно швидких машин, а також спін-офф про Люка Хоббса і Деккарда Шоу зібрали у світовому прокаті близько 5,7 мільярда доларів.

Раніше стало відомо, що Гай Річі зніме серіал за мотивами свого останнього наразі фільму "Джентльмени". У кіноверсії проєкту зіграли Меттью Макконахі, Х'ю Грант, Чарлі Ханнем, Колін Фаррелл, Генрі Голдінг і Мішель Докер.

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