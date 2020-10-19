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Людський голос: дивіться трейлер фільму з Тільдою Суїнтон

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

У мережі з'явився трейлер короткометражного фільму Педро Альмодовара "Людський голос" (The Human Voice), головну роль в якому виконала Тільда ​​Суїнтон.

Продюсером виступив брат режисера – Агустін Альмодовар.

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В основі сюжету короткометражки лежить однойменна моноп'єса Жана Кокто. Дія оригіналу розгортається в спальні в Парижі, де героїня розмовляє з чоловіком телефоном. Альмодовар осучаснив п'єсу, оскільки вона була написана в 1930 році.

Прем'єра відбулася у вересні на Венеціанському кінофестивалі. В Іспанії картина з'явиться в кінотеатрах 21 жовтня. Дата релізу в Україні поки невідома.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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