Зірка Форсажу Він Дізель випустив свою першу пісню: слухайте ритмічний трек актора

Американський актор Він Дізель, відомий завдяки грі у фільмах серії "Форсаж", випустив свій перший сингл. Композиція називається "Feel Like I Do". Слухайте несподівану новинку на Радіо МАКСИМУМ!

Музику для пісні написав норвезький діджей Kygo, його називають одним з найкращих діджеїв у світі.

Це цікаво: Продовжуємо літо: слухайте новий альбом поп-гурту TVORCHI – 13 Waves

Зазвичай актор грає суворих чоловіків, які вирішують проблеми шляхом насильства, але "Feel Like I Do" – це легкий танцювальний трек з хриплуватим вокалом Дизеля. Актор співає про свій чудовий настрій.

"Так довго я обіцяв випустити музику... Я надихнувся вами та покинув зону комфорту. Спасибі, що вірите в мене. Як і завжди, сподіваюся, що змушу вас пишатися", – написав Дизель у своєму інстаграмі.

Читайте також: Зірка Ходячих мерців знявся у кліпі Мериліна Менсона Don't Chase The Dead