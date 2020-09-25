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Зірка Форсажу Він Дізель випустив свою першу пісню: слухайте ритмічний трек актора

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Він Дізель випустив свою дебютну пісню - фото 1
Він Дізель випустив свою дебютну пісню

Американський актор Він Дізель, відомий завдяки грі у фільмах серії "Форсаж", випустив свій перший сингл. Композиція називається "Feel Like I Do". Слухайте несподівану новинку на Радіо МАКСИМУМ!

Музику для пісні написав норвезький діджей Kygo, його називають одним з найкращих діджеїв у світі.

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Зазвичай актор грає суворих чоловіків, які вирішують проблеми шляхом насильства, але "Feel Like I Do" – це легкий танцювальний трек з хриплуватим вокалом Дизеля. Актор співає про свій чудовий настрій.

"Так довго я обіцяв випустити музику... Я надихнувся вами та покинув зону комфорту. Спасибі, що вірите в мене. Як і завжди, сподіваюся, що змушу вас пишатися", – написав Дизель у своєму інстаграмі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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