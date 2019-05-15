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Справжній гангстер: Роберт де Ніро знявся у ефектному рекламному ролику

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Роберт де Ніро перевтілився на гангстера - фото 1
Роберт де Ніро перевтілився на гангстера

Популярний голлівудський актор Роберт де Ніро знявся в образі гангстера для реклами бейглів. Зауважимо, що це, мабуть, найкраща його роль за останній час.

Актор грає кримінального боса, котрий хоче "віджати" бізнес у конкурентів.

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Роберт де Ніро знявся в рекламі бейглів британської компанії Warburtons Bread. Оглядач газети The Guardian назвав цю роль легендарного актора найкращою його роботою за останні роки. Він також зазначив, що саме в цій роль артист відчуває себе на своєму місці.

У ролику де Ніро повернувся до образа гангстера, який приїжджає до британського міста Болтона, аби "віджати" бізнас у компанії-конкурента Warburtons, яка займається виготовленням бейглів.

Для того, щоб стати монополістом на ринку, банда де Ніро викрадає партію бейглів і клеїть на їхні упаковки свої етикетки GoodBagels, шрифт яких нагадує логотип фільму "Круті хлопці" 1990 року. Після цього гангстери позбуваються усієї продукції Warburtons в супермаркетах і ставлять на її місце бейгли під своїм брендом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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