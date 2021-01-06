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Розкута Демі Роуз захопила оголеним фото з ванної (18+)

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Демі Роуз показала розкішні форми - фото 1
Демі Роуз показала розкішні форми / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через новенькі пікантні фото. Ця дівчина має чудовий вигляд і в одязі, і без нього.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз вирізняється на фоні своїх колег, адже має ефектні форми та зріст всього у 157 см. Тому дівчину частенько називають англійською Кім Кардашян. Проте її це не надто хвилює, бо у красуні є власна армія шанувальників у вигляді 15 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Там дівчина публікує кадри зі своїх буднів, фотосесій, а також особливих моментів життя. Зараз Роуз відпочиває на островах, тож ділиться не лише ефектними фото на фоні чудових пейзажів, а й пікантними знімками:

Розкута Демі Роуз захопила оголеним фото з ванної (18+) - фото 442101

Розкута Демі Роуз захопила оголеним фото з ванної (18+) - фото 442102

Розкута Демі Роуз захопила оголеним фото з ванної (18+) - фото 442103

Джерело фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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