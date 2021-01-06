Сексуальний ангел Келлі Гейл розбурхала пікантними фото (18+)

Розкішна модель Келлі Гейл завжди готова до пляжного сезону, що регулярно підтверджує своїми сонячними фото. І від форм цієї дівчини важко відвести погляд!

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не лише з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі ледь не кожного дня публікує кадри зі своїх буднів.

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Хоч зима і в розпалі, але модель не втрачає жодного шансу відпочити на пляжу, а також приміряти бікіні. Зважаючи на те, що Гейл активно працює над своєю фігурою та може похизуватись сталевим пресом, кожне її фото приковує погляд. Тут справді спекотно:

Джерело фото: instagram.com/kellybellyboom

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