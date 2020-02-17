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Одна з найсексуальніших жінок світу Алексіс Рен знялась топлес (18+)

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Алексіс Рен топлес - фото 1
Алексіс Рен топлес / instagram.com/alexisren

Каліфорнійська модель Алексіс Рен підкорює серця шанувальників не лише своєю усмішкою, а й вродою. А нова зйомка дівчини топлес змусила фанатів засипати її компліментами!

23-річна американська модель Алексіс Рен поки лише мріє про кар'єру ангела Victoria's Secret, однак її кількість фанатів вже вражає. Каліфорнійка, яка щодня займається йогом, балетом та відвідує спортзал, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів осіб.

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І це не дивно, адже красуня обожнює ділитись яскравими кадрами зі свого життя, а також не має комплексів щодо своєї фігури. Це підтверджує і недавня зйомка моделі, у якій Алексіс постала топлес. Можна помітити не лише звабливу фігуру однією із найспокусливіших жінок світу за версією видання Maxim, а й татуювання у вигляді троянди. Тут спекотно:

instagram.com/alexisren - фото 386523
instagram.com/alexisren
instagram.com/perazna - фото 386524
instagram.com/perazna
instagram.com/perazna - фото 386525
instagram.com/perazna
instagram.com/perazna - фото 386526
instagram.com/perazna

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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