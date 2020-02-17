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Дженніфер Лопес показала гарячу фігуру в купальнику

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Джей Ло у бікіні - фото 1
Джей Ло у бікіні / instagram.com/jlo/

50-річна поп-діва Дженніфер Лопес не припиняє вражати своєю сексуальністю та молодістю. А недавнє селфі зірки лише підтверджує, що вік – це просто цифра!

50-річна американська акторка, співачка та бізнесвумен Дженніфер Лопес активно працює над своєю кар'єрою, а також знаходить час для сімейного життя та свого профілю в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать більш як 114 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже Джей Ло ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів, проєктів, а також своїх звичайних буднів.

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Нещодавно красуня похизувалась ефектною фігурою у білому купальнику, який лише підкреслив стрункі форми Джей Ло. Здається, це одне із найпопулярніших селфі за останній час, адже за лічені години фанати оцінили його у понад 6,9 млн лайків. І завжди молода Дженніфер точно цього варта!

instagram.com/jlo/ - фото 386464
instagram.com/jlo/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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