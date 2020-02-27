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Турист провів у відкритому морі три доби

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Майкл Тернер / dailymail

Турист з Великобританії біля таїландського острова Пхукет провів три доби у відкритому морі після поломки парусної яхти. У судна відмовив двигун.

Яхту з людиною на борту, яка зазнає лиха, виявив екіпаж судна морського постачання, капітан якого і передав на берег інформацію.

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На борту яхти з несправним двигуном, який відмовив через сильний вітер, був 70-річний турист з Великої Британії Майкл Тернер. Він розповів рятувальникам, що у нього запасів провізії залишалося ще на три дні.

Раніше повідомлялося, що відомий актор Леонардо Ді Капріо врятував чоловіка, котрий пробув 11 годин в морі.

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Джерело: dailymail
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