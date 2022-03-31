Турчинову на день народження подарували торт з головою Путіна

31 березня Олександр Турчинов відзначає 58-й день народження. Побратими вирішили з цієї нагоди подарувати йому торт з головою Путіна.

У відео, яке Олександр Турчинов виклав на своєму фейсбуці, можна побачити, як він розрізає святковий торт. Точніше, не сам торт, а голову Путіна, зображену на торті.

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Голова Путіна – це дуже гарний подарунок. Я переконаний, що ця голова буде валятися на українській землі і кожен охочий зможе її гарно буцнути, – сказав він.

Також Турчинов додав, що, як і передбачав, мізків всередині зовсім нема.

Дивіться на відео, як Турчинов розрізає голову Путіна:

Почуття гумору Олександра Турчинова просто на висоті. Тож уявляємо, наскільки він задоволений отриманим подарунком на день народження.

Нагадаємо, що раніше мисткиня з Ужгорода створила ляльки вуду на Путіна. Загалом жінка понад 15 років шила милі сувенірні ляльки. І вона подумати не могла, що колись їй доведеться шити ляльку Путіна. Зазначимо, що кошти з продажу цих ляльок вуду спрямують на потреби ЗСУ.

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