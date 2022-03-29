Майстриня з Ужгорода шиє ляльки вуду на Путіна: кошти від продажу підуть на ЗСУ

Талановита українська майстриня Марина Федчик зробила те, про що мріє, мабуть, кожен українець. Вона шиє ляльки вуду на президента Росії Володимира Путіна. Її може придбати кожен охочий, а кошти від продажу мисткиня спрямує на ЗСУ.

Ужгородська майстриня продає ляльки вуду як сувеніри. Зароблені гроші, передає Укрінформ, вона віддає на потреби української армії.

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Сама жінка виготовляє сувенірні ляльки протягом понад 15 років. Але вона не думала, що колись робитиме такі, які нагадуватимуть Володимира Путіна.

Марина Федчик розповідає, що побачила в мережі в однієї зі своїх подружок-лялькарок подібну ляльку. У неї було вишите лице, схоже на Путіна.

Мені здалося, що це дуже багато для нього честі. Тому я використовую лише основні пункти для ляльки вуду, це образ і послання світобудови, – підкреслила вона.

Вона виготовила майже 20 ляльок вуду на Володимира Путіна. Мисткиня зізнається, що звикла робити гарних ляльок, які мають позитивний посил. А тут, підкреслює вона, немає позитиву, а лише лють та бажання швидкої перемоги.

"Тому свою лють треба десь скерувати, адже вона тебе з'їсть зсередини, тому ми робимо його таким. Відправляємо в нього все наше бажання, щоб це швидше закінчилося і скоріше настав мир для всіх нас", – підкреслила Федчик.

Кошти від продажу ляльок вуду на Путіна спрямують на підтримку ЗСУ. Тож це просто вибухове комбо, ми вважаємо!

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