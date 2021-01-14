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Тумани: співачка МЯТА презентувала дуетну пісню з репером ХАСОМ
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Стильна та красива співачка МЯТА разом з крутим репером ХАСОМ створили історію нашого часу. Удвох вони виконали пісню "Тумани", яка має усі шанси стати хітом. Слухайте новинку на Радіо МАКСИМУМ!
Слухачі можуть насолодитися найочікуванішим дуетом року. Це органічне злиття двох стилів музики. МЯТА та ХАС зуміли передати свої відчуття у новому треку "Тумани".
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Ця пісня – це подарунок на день народження для співачки МЯТИ. І саме тому у цей період символічно відбувається прем'єра.
"Якщо раніше ми приділяли увагу матеріальним речам, то тепер світ змінюється. І ми починаємо цінувати духовні речі, а особливо музику. Тому, що у цей карантинний час випустити пісню дуже важко. Тому і маємо те, що маємо (відсилається співачка до тексту пісні – прим. Радіо МАКСИМУМ). І розумію, що випуск пісні – найцінніший подарунок", – розповідає МЯТА.
Основний меседж композиції – завжди залишатися самим собою!
МЯТА та ХАС – Тумани: слухайте нову пісню несподіваного дуету:
"Ця пісня буде близька тим, хто хоча б раз у житті ховав свої справжні емоції та переживання за посмішкою. Для мене фраза "Маємо те, що маємо" – це не прийняття поразки, а вміння бути чесним з самим собою", – коментує ХАС.
МЯТА та ХАС планують зйомку відеокліпу, який покажуть навесні цього року. Тож слідкуйте за їхньою творчістю, щоб не пропустити прем'єру!
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