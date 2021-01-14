На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись Поцілуй Обійми: дивіться новий емоційний кліп
-
- 131
Популярний гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував кліп на нову пісню "Поклянись. Поцілуй. Обійми" з відомим подружжям хореографів. Від цього відео мурашки по шкірі!
Українські рокери БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зробили подарунок для шанувальників до дня народження гурту та презентували кліп "Поклянись. Поцілуй. Обійми". Вже 22 роки команда тішить своєю творчістю!
Більше: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись Поцілуй Обійми
"Ця пісня – про спектр емоцій, які проживають люди протягом всього свого подружнього життя. Кліп, в якому немає місця грі. Лише справжні, щирі почуття. А також історія, що відбувається між двома закоханими людьми, яку проживає абсолютно кожна пара", – розповідають музиканти.
Головними героями чуттєвого кліпу стали танцюристи Дмитро Жук та його дружина Яна Цибульська, яка була партнеркою вокаліста Сергія Танчинця на "Танцях з зірками". Ідея зняти саме танець у відео виникла завдяки участі фронтмена у цьому шоу, яке справді стало частиною його життя. А всі описані у пісні емоції танцюристи зуміли передати якнайкраще.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись Поцілуй Обійми: дивіться кліп онлайн:
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись Поцілуй Обійми, текст пісні:
Ясними, теплими, літніми,
Подихом, дотиком, очима,
До зорі, вічністю, пролетить,
Мить як рік, ніч як вік, вік як мить.
Пальцями, сльозами, губами,
Поклянись, поцілуй, обійми...
На руках, у думках, у словах,
Восени, наяву, уві снах,
Пальцями, сльозами, губами,
Поклянись, поцілуй, обійми...
Прокляни, але обійми...
Пальцями, сльозами, губами,
Поклянись, поцілуй, обійми...
Прокляни, але обійми...
Читайте також: Новенькі пісні січня: плейлист найкращих поп-треків тижня
-
13:28Креативні тату, яку змінюються під час руху: фото
-
13:15Навколо Землі за 2 години: у Китаї випробували надпотужний двигун
-
12:51Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними
-
12:31Днями Україну накриє потужна і затяжна магнітна буря
-
12:17Яким знакам Зодіаку не можна нікому довіряти 14 січня
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:53Привітання з Днем ангела Василя 2021: вірші, проза й смс на іменини
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
11:19Сексуальна Rihanna вразила інтимною зйомкою до Дня Валентина (18+)
-
10:51БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись Поцілуй Обійми: дивіться новий емоційний кліп
-
10:21Як виглядає типовий ранок власника собаки: відео
-
09:53Погода в Україні 14 січня: прогноз на Василя
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
08:55Найкращий татусь в мережі: кумедне відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:27Три важливі умови продуктивності, про які має знати кожен
-
07:55Одна із планет-супутників Юпітера "посилає" Wi-Fi сигнал
-
07:35General Motors анонсував одразу чотири нових електромобілі
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
-
07:00Привітання з День ангела Василя 2021 у прозі: побажання своїми словами
- 13 січня
-
21:48Xiaomi випустила довговічну бритву з керамічними лезами
-
21:1714 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Лікарка розповіла, чого не варто робити відразу ж після пробудження
-
20:19Емма Робертс показала перше зворушливе фото з маленьким сином
-
19:56Три прості вправи для зняття болю в шиї
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
- 13 січня
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
15:17Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу
-
13:50Орландо Блум – 44 роки: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
11:19Старий Новий рік 2021: традиції, прикмети і заборони
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня
-
07:14Стрімер Fortnite зібрав понад 2 мільйони глядачів, чим побив рекорд Twitch
- 12 січня
-
20:46Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях
-
16:30Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021
-
14:15Швидкий психологічний тест: виберіть улюблений напій
-
12:57Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок
-
12:42Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
07:17Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня
-
07:15Погода в Україні 11 січня: похолодання близько
- 10 січня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)