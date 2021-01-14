БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись Поцілуй Обійми: дивіться новий емоційний кліп

Популярний гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував кліп на нову пісню "Поклянись. Поцілуй. Обійми" з відомим подружжям хореографів. Від цього відео мурашки по шкірі!

Українські рокери БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зробили подарунок для шанувальників до дня народження гурту та презентували кліп "Поклянись. Поцілуй. Обійми". Вже 22 роки команда тішить своєю творчістю!

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"Ця пісня – про спектр емоцій, які проживають люди протягом всього свого подружнього життя. Кліп, в якому немає місця грі. Лише справжні, щирі почуття. А також історія, що відбувається між двома закоханими людьми, яку проживає абсолютно кожна пара", – розповідають музиканти.

Головними героями чуттєвого кліпу стали танцюристи Дмитро Жук та його дружина Яна Цибульська, яка була партнеркою вокаліста Сергія Танчинця на "Танцях з зірками". Ідея зняти саме танець у відео виникла завдяки участі фронтмена у цьому шоу, яке справді стало частиною його життя. А всі описані у пісні емоції танцюристи зуміли передати якнайкраще.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись Поцілуй Обійми: дивіться кліп онлайн:

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись Поцілуй Обійми, текст пісні:

Ясними, теплими, літніми,

Подихом, дотиком, очима,

До зорі, вічністю, пролетить,

Мить як рік, ніч як вік, вік як мить.

Пальцями, сльозами, губами,

Поклянись, поцілуй, обійми...

На руках, у думках, у словах,

Восени, наяву, уві снах,

Пальцями, сльозами, губами,

Поклянись, поцілуй, обійми...

Прокляни, але обійми...

Пальцями, сльозами, губами,

Поклянись, поцілуй, обійми...

Прокляни, але обійми...

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