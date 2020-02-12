Туалетний коректор: дивний пристрій для вбиральні розвеселив мережу

Чимало людей соромляться ходити у громадські вбиральні, тому виникають креативні пристрої, які допомагають зменшити кількість шуму та будь-які докази присутності. Але цей прилад збив користувачі з пантелику.

На платформі Reddit користувач з ніком rightcoastguy поділився фото незвичайного приладдя для відвідування громадських туалетів. За короткий час допис піднявся у тренди та зібрав понад 30 тисяч переглядів та більш як 800 коментарів.

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"Для розваг я створюю непотрібні речі. Зустрічайте туалетний коректор для тих, хто хоче користуватись туалетом трохи більш анонімно", – відзначив автор під знімком особливого обладнання, яке робить кроки менш шумними. І поки хтось дивувався від такого креативу, дехто зазначив, що автор можна впізнати, як хлопця, який ходить у туалет з сумками на ногах.

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