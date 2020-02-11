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Як розважаються журналісти: відео з новинами спорту розвеселило мережу

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Журналісти теж уміють розважатись - фото 1
Журналісти теж уміють розважатись

Хоч журналістика і вважається дуже відповідальною та серйозною професією, але всім інколи потрібно розслаблятись. Саме момент з розвагами на роботі й став родзинкою одного з випусків новин. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком lksk_ поділився епічним відео зі спортивними новинами, яке одразу ж привернуло увагу на платформі. За лічені години допис переглянули понад 62 тисячі осіб, а ще більш як 700 залишили коментарі.

І ще: Лисий з Brazzers показав свої звичайні будні поза порно: відео

"Люди воюють засобами для дезінфекції на фоні новин спорту", – йдеться в описі. І справді, якщо з першого разу ви не помітили, що за ведучою відбувається щось дивне, то другий перегляд викликає щонайменше усмішку на обличчі. Як жартують коментатори, у цьому ньюзрумі точно чисто!

People fighting with hand sanitizers behind sport's newscast from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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