Як розважаються журналісти: відео з новинами спорту розвеселило мережу

Хоч журналістика і вважається дуже відповідальною та серйозною професією, але всім інколи потрібно розслаблятись. Саме момент з розвагами на роботі й став родзинкою одного з випусків новин. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком lksk_ поділився епічним відео зі спортивними новинами, яке одразу ж привернуло увагу на платформі. За лічені години допис переглянули понад 62 тисячі осіб, а ще більш як 700 залишили коментарі.

І ще: Лисий з Brazzers показав свої звичайні будні поза порно: відео

"Люди воюють засобами для дезінфекції на фоні новин спорту", – йдеться в описі. І справді, якщо з першого разу ви не помітили, що за ведучою відбувається щось дивне, то другий перегляд викликає щонайменше усмішку на обличчі. Як жартують коментатори, у цьому ньюзрумі точно чисто!

Читайте також: 10 епічних фото із серії "здалося", які доводять, що ваша фантазія безмежна