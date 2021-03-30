Тропічні ліси планують відновити за допомогою кави

Учені з Гавайського університету прийшли до висновку, що кавова м'якоть – відходи виробництва кави, може допомогти у відновленні тропіків. Вона прискорює ріст лісів і покращує якість грунту.

Як пише Phys, для дослідження були обрані дві ділянки деградованої землі в Коста-Ріці. На першу ділянку привезли 30 самоскидів кавових відходів, другу залишили порожньою для порівняння результатів.

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Ділянка, яка була оброблена кавовою м'якоттю, перетворилася на невеликий ліс, в той час, як інша лише покрилася не місцевою травою – саме вона заважає прорости новому лісу.

"Результати були вражаючими. Територія, оброблена товстим шаром кавової м'якоті, перетворилася на невеликий ліс всього за два роки, тоді як на контрольній ділянці переважали немісцеві трави", – заявила провідний автор дослідження Ребекка Коул.

Крім того, до закінчення експерименту значно покращився склад грунту. Він збагатився вуглецем, азотом і фосфором.

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