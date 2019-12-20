Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим

Мультфільми 2019 року припали до душі не лише дітям, а й підліткам та дорослим. Радіо МАКСИМУМ зібрало ТОП 13 найкращий анімаційних фільмів, які вийшли на екрани за цей рік. Від нового Дамбо та Сімейки Адамсів до продовження Крижаного серця - дивіться кіно разом з нами!

Як приборкати дракона 3. Прихований світ

Оригінальна назва мовою фільму: How to Train Your Dragon: The Hidden World

How to Train Your Dragon: The Hidden World Жанр: фантастика, фентезі, анімаційний, пригоди

фантастика, фентезі, анімаційний, пригоди Країна : США

: США Режисер: Дін ДеБлуа

Дін ДеБлуа У головних ролях: Крістен Уіг, Джерард Батлер, Кейт Бланшетт, Джона Хілл, Крістофер Мінц-Плассе

Крістен Уіг, Джерард Батлер, Кейт Бланшетт, Джона Хілл, Крістофер Мінц-Плассе Тривалість: 104 хв.

Вже третій фільм про драконів, який не залишає байдужими! У центрі події знайомий вже хлопець Гикавка, якому одному з перших вдалось приборкати дракона Беззубика та подолати тривалу ворожнечу. Тепер на шляху невгамовних друзів виникає новий ворог, який хоче підкорити собі рідне селище, де вікінги та дракони ідеально співіснують. Тому Гикавка та Беззубик повинні захистити своїх рідних та друзів та відправитись до таємного міфічного світу.

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Королівський коргі

Оригінальна назва мовою фільму: The Queen's Corgi

The Queen's Corgi Жанр: мультфільм

мультфільм Країна : Бельгія

: Бельгія Режисер: Бен Стассен

Бен Стассен У головних ролях: Том Кортні, Джон Калшоу, Кулвіндер Гір, Сара Хедленд, Метт Лукас

Том Кортні, Джон Калшоу, Кулвіндер Гір, Сара Хедленд, Метт Лукас Тривалість: 92 хв.

Хто не знає про любов британської королеви до коргі? Саме собаки цієї породи супроводжувати її все життя. У центрі нового мультика - Рокс - дуже активний та невихований цуцик, якому випадає нагода жити у Букінгемському палаці поряд з королівською сім'єю. Щоправда, не всі у захваті від собаки і відсутності у нього манер, і якось Рокс опиняється посеред вулиць Лондона, де має довести, що він і справді королівський коргі.

Диво-парк

Оригінальна назва мовою фільму: Wonder Park

Wonder Park Жанр: анімаційний, комедія, пригоди

анімаційний, комедія, пригоди Країна: США

США Режисер: Девід Фейсс

Девід Фейсс У головних ролях : Міла Куніс, Дженніфер Гарнер, Кен Джонг, Метью Бродерік, Кен Гудзон Кемпбелл, Браянна Денскі

: Міла Куніс, Дженніфер Гарнер, Кен Джонг, Метью Бродерік, Кен Гудзон Кемпбелл, Браянна Денскі Тривалість: - хв.

Про що можуть мріяти діти, як не про власний парк розваг? Юній Джун щастить віднайти власне дивовижне місце з атракціонами посеред лісу. Тут працюють тварини, з якими дівчинка з легкістю знаходить спільну мову. Врешті, вона розуміє, що парк виник у її уяві і вона здатна його розвивати. Згодом всіма атракціонами зможе скористатись не лише Джун, а й інші реальні відвідувачі.

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Дамбо

Оригінальна назва мовою фільму: Dumbo

Dumbo Жанр : анімаційний, пригоди, фантастика

: анімаційний, пригоди, фантастика Країна: Німеччина

Німеччина Режисер: Тім Бартон

Тім Бартон У головних ролях: Єва Грін, Колін Фаррелл, Майкл Кітон, Денні ДеВіто, Алан Аркін

Єва Грін, Колін Фаррелл, Майкл Кітон, Денні ДеВіто, Алан Аркін Тривалість: - хв.

Римейк відомого мультфільму нарешті отримав повнометражну стрічку під керівництвом Тіма Бартона. В одному з цирків народжується слоненя з дивними великими вухами. Щоправда, радість маленький Дамбо приносить тільки друзям та матері, але аж ніяк не керівнику цирку. Якось діти, які наглядають за слоненятком, зауважують, що завдяки вухам він здатен літати. Звісно ж, таке незвичайне уміння одразу ж приваблює жорстокого підприємця, який будь-якими діями привласнить собі унікальну тваринку.

Містер Лінк: загублена ланка еволюції

Оригінальна назва мовою фільму: Missing Link

Missing Link Жанр: пригоди, комедія, анімаційний

пригоди, комедія, анімаційний Країна: Канада, США

Канада, США Режисер : Кріс Батлер

: Кріс Батлер У головних ролях: Х'ю Джекман, Зої Салдана, Тімоті Оліфант

Х'ю Джекман, Зої Салдана, Тімоті Оліфант Тривалість: 95 хв.

Кожен знає про еволюцію, але винахідник і натураліст Лайонел Форест вирішує перевернути уявлення світу про своє походження. Річ у тому, що він відкриває Лінка - відсутню ланку, яка справді з'єднує людство з предками. Хоч про нього й говорять тільки у легендах, але він і справді має право на існування.

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Покемон: детектив Пікачу

Оригінальна назва мовою фільму: Detective Pikachu

Detective Pikachu Жанр: анімація, фентезі, фантастика

анімація, фентезі, фантастика Країна: США, Японія

США, Японія Режисер: Роб Леттерман

Роб Леттерман У головних ролях: Райан Рейнольдс, Ріта Ора, Сьюкі Вотерхаус

Райан Рейнольдс, Ріта Ора, Сьюкі Вотерхаус Тривалість: 104 хв.

Мало хто не знає, хто такі покемони, але вперше на екранах можна буде побачити повнометражний фільм з елементами анімації про цих істот та світ людей. У центрі сюжету син детектива Гаррі Гудмана Тім, який намагається відшукати батька після таємничої автокатастрофи. Хлопець прямує до Райм-сіті, де разом живуть і люди, і покемони. Саме там він знайомиться з Пікачу і стає один з небагатьох, хто розуміє його мову. Разом вони беруться за справу зникнення тата, який був колегою покемона.

Секрети домашніх тварин 2

Оригінальна назва мовою фільму: The Secret Life of Pets 2

The Secret Life of Pets 2 Жанр : пригоди, комедія, мультфільм

: пригоди, комедія, мультфільм Країна: США

США Режисер : Кріс Рено

: Кріс Рено У головних ролях: Петтон Освальт, Ерік Стоунстріт, Кевін Харт, Лейк Белл

Петтон Освальт, Ерік Стоунстріт, Кевін Харт, Лейк Белл Тривалість: - хв.

Продовження кумедного фільму про домашніх улюбленців не змусило фанатів довго чекати. У центрі уваги пес Макс, який разом з друзями живе повноцінним життям, коли господарі покидають дім, йдучи в університет чи на роботу. Однак все змінюється після того, як Макса відводять до ветеринара. Така тривожна подія лякає не лише самого собаку, а й його сусідів.

Історія іграшок 4

Оригінальна назва мовою фільму: Toy Story 4

Toy Story 4 Жанр: комедія, мультфільм, пригоди

комедія, мультфільм, пригоди Країна: США

США Режисер: Джон Лассетер, Джош Кулі

Джон Лассетер, Джош Кулі У головних ролях: Том Хенкс, Тім Аллен, Дон Ріклс

Том Хенкс, Тім Аллен, Дон Ріклс Нанджиа

Тривалість: 120 хв.

Продовження пригод іграшок розповідає про те, як раптово на заміну Ковбою Вуді з'явився Форкі. Тепер у дитини нова улюблена іграшка, яка не у захваті від таких розваг. Тому Бонні вирішує повести іграшок у мандри, які точно ніхто не забуде.

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Король Лев

Оригінальна назва мовою фільму: The Lion King

The Lion King Жанр: драма, анімаційний, пригоди

драма, анімаційний, пригоди Країна: США

США Режисер: Кобі Смолдерс

Кобі Смолдерс У головних ролях : Дональд Гловер, Джеймс Ерл Джонс, Біллі Айкнер, Сет Роген

: Дональд Гловер, Джеймс Ерл Джонс, Біллі Айкнер, Сет Роген Тривалість: 118 хв.

Римейк вже відомого мультфільму, який змусив плакати не одне покоління. Вже відома історія показує, як у родині вождя Муфаси народжується маленьке левеня Сімба. Йому судиться стати новим головою прайду, однак злий дядечко не у захваті від такої ідеї. Тому він з помічником Шрамом вирішує захопити місце вождя.

Angry Birds в кіно 2

Оригінальна назва мовою фільму: The Angry Birds Movie 2

The Angry Birds Movie 2 Жанр: мультфільм, комедія

мультфільм, комедія Країна: США, Фінляндія

США, Фінляндія Режисер: Туроп ван Орман, Джон Райс

Туроп ван Орман, Джон Райс У головних ролях: Пітер Дінклейдж, Тіффані Хаддіш, Білл Гейдер, Дав Камерон

Пітер Дінклейдж, Тіффані Хаддіш, Білл Гейдер, Дав Камерон Тривалість: 91 хв.

Продовження пригод злих і не дуже пташок відкриє для глядачів нових персонажів, окрім вже знайомих птахів та нахабних свиней. Річ у тому, що на острові з'являється Зета із крижаного острова, яка вирішує розморозити усіх своїх далеких родичів. А теперішнім мешканцям така ідея зовсім не подобається, тому зелені свині змушені поєднати сили з войовничими птахами.

Єті

Оригінальна назва мовою фільму: Abominable

Abominable Жанр: пригоди, анімація, комедія

пригоди, анімація, комедія Країна: США, Китай

США, Китай Режисер : Джилл Калтон

: Джилл Калтон У головних ролях: Сара Полсон, Елберт Цай, Хлоя Беннет, Едді Іззард

Сара Полсон, Елберт Цай, Хлоя Беннет, Едді Іззард Тривалість: 97 хв.

Мультфільм розповідає про маленьку дівчинку з Шанхая, яка зустріла на власному даху справжню снігову людину. Тепер єті потрібно потрапити додому на Еверест, але це доволі складно, адже є чимало людей, які готові на все, щоб отримати цю унікальну істоту. Тому дівчинка з друзями вирішує допомогти несподіваному гостю повернутись до рідних земель.

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Сімейка Адамсів

Оригінальна назва мовою фільму: The Addams Family

The Addams Family Жанр: комедія, мультфільм

комедія, мультфільм Країна: США, Канада, Великобританія

США, Канада, Великобританія Режисер: Грег Тірнан

Грег Тірнан У головних ролях: Шарліз Терон, Хлоя Грейс Морець, Оскар Айзек

Шарліз Терон, Хлоя Грейс Морець, Оскар Айзек Тривалість: - хв.

Улюблена дивацька родина, яка немовби завжди живе у Хелловіні, повертається на екрани. Звичайні будні Адамсів здивують кожного, і телеведуча Марго Нідлер - не виняток. Жінка одразу ж зрозуміла, що ці диваки не стануть родзинкою її реаліті-шоу, а лише заважатимуть її ідеальному світу.

Крижане серце 2

Оригінальна назва мовою фільму: Frozen 2

Frozen 2 Жанр: комедія, пригоди, мультфільм

комедія, пригоди, мультфільм Країна : США

: США Режисер: Кріс Бак, Дженніфер Лі

Кріс Бак, Дженніфер Лі У головних ролях: Крістен Белл, Ідіна Мензел, Джонатан Грофф

Крістен Белл, Ідіна Мензел, Джонатан Грофф Тривалість: - хв.

У продовженні улюбленого дитячого мультфільму Анна, Крістоф та Ельза разом з оленем Свеном прямуватимуть назустріч новим пригодам, які чекають на них на півночі. Чи стануть легенди правдою і які таємниці приховує їх рідний край - дізнаємось у новій частині.

Крижане серце 2: дивитись трейлер онлайн:

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