Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Трішки раю: затишні сади та природа в об'єктиві фотографа

  • 56
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 1
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Британський фотограф ділиться ідеальними знімками затишних садочків та пейзажів. Зацініть!

Знайомтесь, це Клайв Ніколс (Clive Nichols) – талановитий фотограф, який є одним із найуспішніших у світі у зйомці садів та парків. Зараз він мешкає у англійському місті Банбері. Однак це не заважає йому фіксувати на камеру затишні, незвичайні, колоритні та спокійні сади у різних країнах світу. Зацініть!

І ще: Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269690
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269689
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269688
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269687
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269686
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269685
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269684
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269683
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269682
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269681
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269680
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269679
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269678
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269677
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати - фото 269676
Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Читайте також: Незвичайний дім зі струмком в Австралії: яскраві фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 729
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 256
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461280
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ