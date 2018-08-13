Трішки раю: затишні сади та природа в об'єктиві фотографа

Британський фотограф ділиться ідеальними знімками затишних садочків та пейзажів. Зацініть!

Знайомтесь, це Клайв Ніколс (Clive Nichols) – талановитий фотограф, який є одним із найуспішніших у світі у зйомці садів та парків. Зараз він мешкає у англійському місті Банбері. Однак це не заважає йому фіксувати на камеру затишні, незвичайні, колоритні та спокійні сади у різних країнах світу. Зацініть!

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Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

Ідеальні сади, у яких ідеально відпочивати / instagram.com/clivenichols

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