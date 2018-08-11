Незвичайний дім зі струмком в Австралії: яскраві фото

Архітектори звели в австралійському містечку подвійний сучасний дім, посеред якого тече штучна водойма. Зацініть!

У містечку Лонгвіль з'явився незвичайний будинок зі струмком, який потрапив до шорт-листа Всесвітнього архітектурного фестивалю. Експерти з Architects CplusC Architectural Workshop зуміли облаштувати сучасне та комфортне житло для родини з 5 осіб, а також пустити прямісінько у центрі штучну водойму. Таким чином помешкання розділилось на дві частини: для дітей, а також для кухні-столової, вітальні, тераси та навіть басейну. А от нижній ярус приховує не тільки гараж, а й студію. Виглядає ефектно!

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В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

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