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Незвичайний дім зі струмком в Австралії: яскраві фото

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В Астралії звели дім зі струмком - фото 1
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

Архітектори звели в австралійському містечку подвійний сучасний дім, посеред якого тече штучна водойма. Зацініть!

У містечку Лонгвіль з'явився незвичайний будинок зі струмком, який потрапив до шорт-листа Всесвітнього архітектурного фестивалю. Експерти з Architects CplusC Architectural Workshop зуміли облаштувати сучасне та комфортне житло для родини з 5 осіб, а також пустити прямісінько у центрі штучну водойму. Таким чином помешкання розділилось на дві частини: для дітей, а також для кухні-столової, вітальні, тераси та навіть басейну. А от нижній ярус приховує не тільки гараж, а й студію. Виглядає ефектно!

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В Астралії звели дім зі струмком - фото 269353
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269355
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269358
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269357
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269352
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269356
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269354
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269359
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269360
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269361
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269362
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269363
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269364
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269365
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269366
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269367
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman
В Астралії звели дім зі струмком - фото 269368
В Астралії звели дім зі струмком / Murray Fredericks, Michael Lassman

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Джерело: archdaily
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