Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

У дивовижній будові в формі вінця Крішни п'ять поверхів, 953 вікна і немає жодної сходинки.

Палац збудували із рожевого пісковика для численних дружин махараджи. Дивовижна архітектурна перлина була зведена, коли главою князівства Дхундхар став махараджи Савай Пратап Сінгх.

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Історики вважають, що Палац вітрів був повністю закінчений не пізніше 1799 року. Кожна кімнатка унікального палацу була дуже красивою і затишною, проте абсолютно непридатною для постійного проживання через свої маленькі розміри. Втім, будова і не була для цього призначена.

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Основною функцією палацу була можливість спостерігати за тим, що відбувається на вулиці, особливо під час свят. Фактично, казковий палац був закритою театральною ложею, через крихітні віконця якої можна було споглядати життя за стінами палацу.

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