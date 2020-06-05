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Трирічний син Тайсона Ф'юрі пообіцяв нокаутувати Джошуа

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Ф'юрі-молодший - фото 1
Ф'юрі-молодший / instagram

Трирічний син британського боксера Тайсона Ф'юрі заявив, що зуміє нокаутувати чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа.

Відповідна розмова відбулася під час запису воркауту, який спортсмен виклав на своїй сторінці в Instagram.

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У Ф'юрі п'ятеро дітей, і вони регулярно беруть участь в домашніх тренуваннях чемпіона WBC в суперважкій вазі. Під час однієї з таких трансляцій дружина Тайсона Періс поговорила із середнім сином, якого вони називають Тутті. "Хто чемпіон? запитала сина Періс. Я, відповіла дитина. А кого б ти переміг? Джошуа."

Тим часом ірландський боєць змішаного стилю (ММА) Конор МакГрегор показав в Instagram, як він їсть мертвих бджіл, чим викликав питання у користувачів мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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