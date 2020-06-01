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Боєць UFC показала обличчя після 45 пропущених ударів

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Антоніна Шевченко - фото 1
Антоніна Шевченко / hronik

У Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 9, в одному з боїв якого Антоніна Шевченко одноголосним рішенням суддів поступилася Кетлін Чукагян – 25:30, 25:30, 25:30.

Чукагян завдала 202 удари, з яких 45 припали в голову Шевченко, тоді як самій Антоніні вдалося зробити всього 34 удари.

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Після бою представниця Киргизії опублікувала в Інстаграмі фото, в якому продемонструвала своє обличчя. "ММА важкий спорт, але це мій шлях, і я повернуся сильнішою", – підписала фото Антоніна.

Антоніна Шевченко зазнала другої поразки в кар'єрі при 7 перемогах. Чукагян своєю чергою отримала 14-ту перемогу при 3 поразках.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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