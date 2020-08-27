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Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2020 року, – у нашій статті. Ми підготували точний астрологічний прогноз – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу наполегливо радять якомога активніше спілкуватися з оточуючими, але при цьому більше слухати, ніж говорити. У справах така тактика обіцяє принести несподівані плоди, аж до нових пропозицій, вигідних угод або навіть підвищення на службі. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі!

І ще: Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415358

Напористість сама по собі не вселяє ворожості. Але у кожного своє уявлення про правильне і неправильне самоствердження. Одна справа відстоювати свою позицію, інша виявляти недоречний деспотизм. Заявляйте про себе так, як вважаєте за потрібне. Але варто робити перерви в цьому процесі: або, якщо хочете, розраховувати "дозування".

Телець

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415353

Ви відчуєте полегшення, намагаючись зробити знайоме зло кращим. Але будь-яке полегшення або впевненість, що ви відчуєте, будуть тимчасовими. Може, вам і здається, що це нормально. Мовляв, що краще випробувати короткочасне відчуття комфорту, ніж мати справу з невпевненістю, трепетом, невідомістю.

Близнюки

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415352

Швидше за все, саме час зайнятися активним відпочинком, не бійтеся чогось нового. І варто відволіктися від глобальних проблем і зайнятися чимось для душі. Не варто забувати, що якими б страшними були події, вони все одно проходять, а життя триває. Можливо, не сумнівайтеся в собі, саме ваші погляди на життя допоможуть у прийнятті вірних рішень.

Рак

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415351

Варто відволіктися від глобальних проблем і зайнятися чимось для душі. Близькі люди можуть і не показувати, як потребують вашої підтримки і розмови особисто з вами. Нові знайомства це завжди добре, але і про старих друзів не варто забувати. Якщо освоєння нових навичок не вдається, візьміть перерву, з новими силами і належним завзяттям все вийде.

Лев

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415355

Не варто кидатися в домашні справи з головою, замість генерального прибирання цьолго разу можна відпочити і розслабитися. Не бійтеся експериментів зі своєю зовнішністю, швидше за все, саме цього вам зараз і не вистачає. Найкраще зараз не метушитися і віддати перевагу спокійному відпочинку.

Діва

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415360

Зробити перший крок завжди страшно, але зараз все вийде, головне приділити більше уваги плануванню. І наразі варто бути розважливим і постаратися підкопити: певний грошовий запас ще нікому не заважав. Якщо освоєння нових навичок не вдається, візьміть перерву, з новими силами і належним завзяттям все вийде.

Терези

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415356

Сьогодні Терези здатні здивувати оточуючих несподіваним підходом до якогось питання. Можливо, їм навіть вдасться запропонувати витончене розв'язання проблеми, над якою безрезультатно розмірковувало багато людей! День схиляє Терезів до нестандартного способу думок, і це допоможе їм на багато завдань подивитися під новим кутом.

Скорпіон

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415350

Не варто забувати старі захоплення, вони можуть вносити життєво необхідне різноманіття в повсякденність. Подумати про самого себе зовсім не соромно, вирішите, чого хочете самі без оглядки на інших. Не поспішайте тікати від того, що було: минуле ще може привнести дивовижні події в сьогодення.

Стрілець

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415361

Не бійтеся експериментів зі своєю зовнішністю, може бути, саме цього вам зараз і не вистачає. Головне, робити перший крок, це завжди страшно, але зараз все вийде, головне приділити належну увагу побудові планів. Проведений вдома вечір, коли вас звуть вибратися, не зробить з вас затворника.

Козеріг

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415357

Ви не проти, щоб люди приходили до вас за порадою, бо очевидно: ви найкраще її джерело. Це не робить вас егоїстичними або зарозумілими. Одна з основних причин, за якої деякі люди з трудом сприймають рішення і знаходять виходи, полягає в тому, що вони не мають такого контакту з логікою і практичністю, як ви.

Водолій

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415359

Сьогодні ніхто не вимагає, щоб ви робили якісь рішення. Люди цілком здатні зробити це самі. Але вони, ймовірно, оцінять те, що ви готові поглянути на їх проблеми своїми очима. Вони хотіли б, щоб ви надали трохи більше уваги або підтримки. Ви вірите в чужу здатність змінити ситуацію; залишилося тільки пояснити це.

Риби

Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415354

Риби мають особливий зв'язок із Всесвітом. Це можуть бути екстрасенсорні здібності або просто особливий погляд на речі, але так чи інакше, ваш світ безумовно не позбавлений магії. Але сьогодні як би ви не хотіли мати можливість змахнути чарівною паличкою і миттєво поліпшити чиюсь ситуацію, ваша здатність допомагати має свої межі.

До теми: Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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