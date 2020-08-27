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Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2020 року, – у нашій статті. Ми підготували точний астрологічний прогноз – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу наполегливо радять якомога активніше спілкуватися з оточуючими, але при цьому більше слухати, ніж говорити. У справах така тактика обіцяє принести несподівані плоди, аж до нових пропозицій, вигідних угод або навіть підвищення на службі. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Напористість сама по собі не вселяє ворожості. Але у кожного своє уявлення про правильне і неправильне самоствердження. Одна справа відстоювати свою позицію, інша виявляти недоречний деспотизм. Заявляйте про себе так, як вважаєте за потрібне. Але варто робити перерви в цьому процесі: або, якщо хочете, розраховувати "дозування".
Телець
Ви відчуєте полегшення, намагаючись зробити знайоме зло кращим. Але будь-яке полегшення або впевненість, що ви відчуєте, будуть тимчасовими. Може, вам і здається, що це нормально. Мовляв, що краще випробувати короткочасне відчуття комфорту, ніж мати справу з невпевненістю, трепетом, невідомістю.
Близнюки
Швидше за все, саме час зайнятися активним відпочинком, не бійтеся чогось нового. І варто відволіктися від глобальних проблем і зайнятися чимось для душі. Не варто забувати, що якими б страшними були події, вони все одно проходять, а життя триває. Можливо, не сумнівайтеся в собі, саме ваші погляди на життя допоможуть у прийнятті вірних рішень.
Рак
Варто відволіктися від глобальних проблем і зайнятися чимось для душі. Близькі люди можуть і не показувати, як потребують вашої підтримки і розмови особисто з вами. Нові знайомства це завжди добре, але і про старих друзів не варто забувати. Якщо освоєння нових навичок не вдається, візьміть перерву, з новими силами і належним завзяттям все вийде.
Лев
Не варто кидатися в домашні справи з головою, замість генерального прибирання цьолго разу можна відпочити і розслабитися. Не бійтеся експериментів зі своєю зовнішністю, швидше за все, саме цього вам зараз і не вистачає. Найкраще зараз не метушитися і віддати перевагу спокійному відпочинку.
Діва
Зробити перший крок завжди страшно, але зараз все вийде, головне приділити більше уваги плануванню. І наразі варто бути розважливим і постаратися підкопити: певний грошовий запас ще нікому не заважав. Якщо освоєння нових навичок не вдається, візьміть перерву, з новими силами і належним завзяттям все вийде.
Терези
Сьогодні Терези здатні здивувати оточуючих несподіваним підходом до якогось питання. Можливо, їм навіть вдасться запропонувати витончене розв'язання проблеми, над якою безрезультатно розмірковувало багато людей! День схиляє Терезів до нестандартного способу думок, і це допоможе їм на багато завдань подивитися під новим кутом.
Скорпіон
Не варто забувати старі захоплення, вони можуть вносити життєво необхідне різноманіття в повсякденність. Подумати про самого себе зовсім не соромно, вирішите, чого хочете самі без оглядки на інших. Не поспішайте тікати від того, що було: минуле ще може привнести дивовижні події в сьогодення.
Стрілець
Не бійтеся експериментів зі своєю зовнішністю, може бути, саме цього вам зараз і не вистачає. Головне, робити перший крок, це завжди страшно, але зараз все вийде, головне приділити належну увагу побудові планів. Проведений вдома вечір, коли вас звуть вибратися, не зробить з вас затворника.
Козеріг
Ви не проти, щоб люди приходили до вас за порадою, бо очевидно: ви найкраще її джерело. Це не робить вас егоїстичними або зарозумілими. Одна з основних причин, за якої деякі люди з трудом сприймають рішення і знаходять виходи, полягає в тому, що вони не мають такого контакту з логікою і практичністю, як ви.
Водолій
Сьогодні ніхто не вимагає, щоб ви робили якісь рішення. Люди цілком здатні зробити це самі. Але вони, ймовірно, оцінять те, що ви готові поглянути на їх проблеми своїми очима. Вони хотіли б, щоб ви надали трохи більше уваги або підтримки. Ви вірите в чужу здатність змінити ситуацію; залишилося тільки пояснити це.
Риби
Риби мають особливий зв'язок із Всесвітом. Це можуть бути екстрасенсорні здібності або просто особливий погляд на речі, але так чи інакше, ваш світ безумовно не позбавлений магії. Але сьогодні як би ви не хотіли мати можливість змахнути чарівною паличкою і миттєво поліпшити чиюсь ситуацію, ваша здатність допомагати має свої межі.
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