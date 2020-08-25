Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

4 ознаки того, що колега закоханий у вас по вуха

  • 68
Роман на роботі - фото 1
Роман на роботі / factroom

Коли ви комусь подобаєтеся, це стає зрозумілим і для вас, і для всього оточення. Однак якщо ви сподобалися колезі по роботі, то розпізнати, чи дійсно він у вас закоханий, буде не так вже й просто.

Намагається бути корисним
Закоханий хлопець буде допомагати набагато більше звичайного колеги: він роздрукує для вас документи, прикриє ваше запізнення, принесе каву і розплатиться за вас на обіді, якщо ви забули гаманець.

І ще: Чим можна зайнятися після звільнення з роботи

Ділиться з вами особистою інформацією
Якщо теми його розмов плавно перетікають від роботи до подробиць особистого життя, це знак, що хлопець зацікавлений в більш інтимних стосунках. Пам'ятайте: коли чоловік розкриває свої мрії і амбіції, значить він проявляє свою зацікавленість.

Завжди на нього натикаєтеся
Куди б ви не пішли, всюди він? На нараді, на перерві за кавою і на обіді він норовить зайняти місце біля вас? Закоханий чоловік відчуває магнітну тягу до об'єкта своїх почуттів, тому готовий піти на все, щоб провести хоча б кілька хвилин поруч з вами.

Він часто дивиться на вас
Класика поведінки закоханої людини. Він не може відвести від вас очей, його погляд буде переслідувати кожен рух, а тривалість зорового контакту буде істотно збільшена.

Службовий роман - фото 421887
Службовий роман

Це цікаво: Як поведінка боса впливає на сон працівників

Джерело: factroom
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2090
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 429
ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
  • Вчора, 10:30
  • 2315
Загрузка...
Новини