4 ознаки того, що колега закоханий у вас по вуха

Коли ви комусь подобаєтеся, це стає зрозумілим і для вас, і для всього оточення. Однак якщо ви сподобалися колезі по роботі, то розпізнати, чи дійсно він у вас закоханий, буде не так вже й просто.

Намагається бути корисним

Закоханий хлопець буде допомагати набагато більше звичайного колеги: він роздрукує для вас документи, прикриє ваше запізнення, принесе каву і розплатиться за вас на обіді, якщо ви забули гаманець.

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Ділиться з вами особистою інформацією

Якщо теми його розмов плавно перетікають від роботи до подробиць особистого життя, це знак, що хлопець зацікавлений в більш інтимних стосунках. Пам'ятайте: коли чоловік розкриває свої мрії і амбіції, значить він проявляє свою зацікавленість.

Завжди на нього натикаєтеся

Куди б ви не пішли, всюди він? На нараді, на перерві за кавою і на обіді він норовить зайняти місце біля вас? Закоханий чоловік відчуває магнітну тягу до об'єкта своїх почуттів, тому готовий піти на все, щоб провести хоча б кілька хвилин поруч з вами.

Він часто дивиться на вас

Класика поведінки закоханої людини. Він не може відвести від вас очей, його погляд буде переслідувати кожен рух, а тривалість зорового контакту буде істотно збільшена.

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