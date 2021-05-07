Три знаки Зодіаку, яких чекають різкі зміни у травні

Гороскоп на травень підготував кільком знакам Зодіаку доленосні життєві зміни в останній місяць весни. Астрологи розповіли, хто ці щасливчики.

Телець

Тельцям зірки обіцяють по-справжньому зірковий час. Вам доведеться бути дуже активним, щоб реалізувати себе і отримати максимум від всіх наданих шансів. Травень готує вам кілька доленосних знайомств, цікавих зустрічей і яскравих вражень.

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Терези

Терезів попереду чекає купа незабутніх вражень. Новими фарбами заграє ваше особисте життя, можливі несподівані і приємні зустрічі. При цьому зірки радять дбайливо ставитися до наявних відносин.

Козеріг

Для Козерогів травень буде дуже успішним. Випробування, які сипалися на них останнім часом, йдуть в минуле, попереду чекають цікаві моменти і приємні знайомства.

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