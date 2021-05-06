Найкращі друзі за знаком Зодіаку: хто найвірніший, а з ким не варто товаришувати

Справжніх друзів майже ніколи не буває багато, адже з віком стає все важче знайти людину, яка готова завжди бути поряд. Астрологи ж визначили найвідданіших товаришів за знаками Зодіаку, які точно не покинуть у важкий час.

На дружбу впливає чимало моментів, адже все залежить від особистості людини, яка з вами спілкується, передає Радіо Maximum. Тому підготували рейтинг друзів за знаком Зодіаку: від найкращих до тих, з ким буває складно підтримувати хороші стосунки.

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1. Терези

Такі люди однозначно повинні бути серед вашого оточення, адже їхнє прагнення та уміння підтримувати рівновагу завжди доцільне. Друзі під цим знаком Зодіаку завжди готові допомогти та підштовхують до того, щоб ви стали кращою версією себе. Тому не дивно, що саме Терези – найкращі товариші.

2. Риби

Хоч вони й здаються інколи надто суворими чи замкнутими, але насправді неймовірно співчутливі та затишні люди. Хоч їм більше подобається жити у власному світі мрій, але вони готові ним пожертвувати заради допомоги іншим.

3. Стрілець

Це справді дивовижні друзі, з якими ніколи не доведеться сумувати чи стикатись з рутиною. Вони легко погоджуються на авантюри та пригоди. До того ж, Стрільці доволі відверті, що одразу є й плюсом, і мінусом для деяких людей.

4. Діва

Хоча представники цього знаку Зодіаку і можуть здаватись вічними капітанами, які обожнюють тримати ситуацію під контролем та роздавати всім завдання, але насправді з ними завжди приємно комунікувати. Чесність та вірність - їхні сильні риси, які не залишають байдужими.

5. Козеріг

Далеко не всім вдається розгледіти справжню особу Козерогів, але яким ви опинились у колі обраних, то ви ще той щасливчик. Врівноважені та доброзичливі люди цього знаку ставлять друзів та родину на перше місце, тому дуже цінують своє невеличке оточення.

6. Рак

Дуже емоційні та приємні люди, яким доводиться ховатись за непробивною стіною, щоб уникати негативних емоцій. Хоч вони й обожнюють своїх друзів, але потрапити у цей перелік не так легко. Потрібно доволі багато часу, щоб Рак почав ділитись з вами своїм життям, але це того варте.

7. Близнюки

Справжня душа компанії, завжди веселі та позитивні, готові підкорювати світ за першим покликом. Але зблизитись з ними - складне завдання, яке потребує терплячості та зусиль. Представники цього знаку Зодіаку не готові показувати своїх демонів всім підряд і бувають доволі категоричними.

8. Телець

Доброзичливі та приємні Тельці здаються ідеальними супутниками для життя, адже з ним легко. Але до того моменту, поки у вас не виникають шалені думки. У таких випадках на підтримку врівноважених та домашніх Тельців не варто розраховувати. Їм складно покидати свою комфортну бульбашку.

9. Скорпіон

Саме цей знак Зодіаку часто страждає від мемів про пихатість та небезпечність. Мабуть, тому їм доводиться бути доволі замкнутими щодо своїх реальних почуттів. Але от доводити, що вони мають рацію, їм подобається неабияк. Інколи саме це і заважає підтримувати хороші стосунки.

10. Лев

Пристрасті та активні Леви можуть стати чудовими союзниками у будь-яких життєвих перипетіях. Але часто дружні стосунки з ними вимагають ще тієї незламності та уміння підлаштовуватись під потреби та его представників цього знаку Зодіаку.

11. Водолій

Свобода для цих людей понад усе, хоча вони з радістю допоможуть вас у будь-яких ситуаціях. Але їм не подобається, коли хтось ставить на них штамби або диктує власні правила. Такі люди не готові жертвувати власними пріоритетами задля інших.

12. Овен

Останній у рейтингу через свою впертість та любов до конкуренції. Хоч Овни і бувають чудовими друзями, які будуть відстоювати ваші кордони навіть ціною свого часу, але з ними не варто сваритись. Якщо ваша думка не збігається з їхньою, то краще утриматись від суперечок, адже дружба може завершитись на доволі гучній ноті.

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