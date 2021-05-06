Щасливчики травня: три знаки Зодіаку, яких чекає фінансовий успіх цього місяця

Гороскоп на травень пророкує кільком знакам Зодіаку несподіваний прибуток. Дізнайтеся, кому вдасться непогано заробити цього місяця.

Овен

Основний акцент у Овнів у травні буде на фінансах і бізнесі. Якщо у вас фінансові труднощі, пов'язані з невиправданим ризиком і необережністю, у другій половині місяця ви зможете вирішити цю задачу. Наполегливі і цілеспрямовані Овни зможуть заробити чималу суму оригінальним способом, а також отримати грант, спонсорську допомогу, виграш, премію і навіть знайти якусь цінну річ.

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Лев

У Левів фінансова сфера буде набирати обертів і будуть збільшуватися доходи. Непогані заробітки будуть і у бізнесменів, і у найманих працівників. Якщо ви безробітний – саме час шукати вакансію, що відповідає вашому покликанню, не пропустіть відмінний шанс, але робити це краще у першій половині місяця.

Водолій

Матеріальне становище Водоліїв буде не тільки стабільним, але й вельми успішним, ваші можливості розширяться. Можуть бути великі доходи з-за кордону, від закордонних проєктів, а комусь запропонують роботу у великій міжнародній фірмі.

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