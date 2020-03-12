Любов пройшла? Чотири способи вилікувати розбите серце

У кожних стосунках бувають злети і падіння, але часто кохання закінчується. У такі моменти світ перевертається, а люди переживають розрив. Як впоратись з розбитим серцем – читайте далі.

Неважливо, як довго тривали стосунки, їхній кінець може залишити відчуття розбитого серця, що впливає не лише на моральний, а й на фізичний стан. Ділимось простими порадами, як повернутись у норму.

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Поділіться своїми почуттями. Можна записати всі емоції, які ви зараз переживаєте, або поговорити з близькими людьми. Можливо, вас переповнює сум, злість чи самотність. Це може вплинути на вашу впевненість у майбутньому, тому не треба ігнорувати ці емоції. Потрібно їх відпустити та проговорити.

Як пережити розрив стосунків

Зосередьтесь на своєму харчуванні . Чимало людей обирає суворі дієти, щоб після розриву показати, як можуть змінитись. Або ж навпаки починають заїдати стрес. Жоден з цих варіантів не є хорошим, тому фахівці радять перемикнутися на здоровий раціон. Це поповнить енергію та покращить настрій.

. Чимало людей обирає суворі дієти, щоб після розриву показати, як можуть змінитись. Або ж навпаки починають заїдати стрес. Жоден з цих варіантів не є хорошим, тому фахівці радять перемикнутися на здоровий раціон. Це поповнить енергію та покращить настрій. Виходьте з дому та рухайтесь. Один із найкращих способів подолати розрив – перекачувати ендорфіни через кардіотренування. Активність дозволить зменшити рівень стресу та покращити самопочуття. Також це гарний спосіб відволіктись. Але пам'ятайте: без фанатизму.

Як пережити розрив стосунків

Робіть те, що приносить щастя. Може бути складно після розриву знову чимось цікавитись, тому докладіть зусиль, щоб знову почати робити те, що вам подобалось раніше. Що приносить вам задоволення? Кіно, музика, малювання, читання, зустрічі з друзями – обирайте те, що до душі.

Як пережити розрив стосунків

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