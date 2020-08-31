Три вправи для тренування будь-де самостійно

У сучасному світі майже кожна людина проводить багато часу за кермом автомобіля, на борту літака або просто в офісі. Кожен знає ці відчуття, коли хочеться встати і розім'яти м'язи свого тіла. І така можливість є!

Перша вправа називається вакуум, ця дія спрямована на поперечні м'язи живота. Це той самий м'яз, що оперізує живіт і утримує внутрішні органи. Виконувати вправу можна лежачи, сидячи, стоячи. Нас цікавить виконання в положенні сидячи: набираємо повітря, розслабивши повністю живіт. Після вдиху робимо потужний видих і з посиленням втягуємо живіт всередину.

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Наступна вправа, скручування, направлена переважно на прямий м'яз живота.

Косі скручування. Вправа виконується аналогічно зі звичайними скручуваннями, єдина відмінність в тому, що, тримаючи руки біля скронь, ми скручуємося по діагоналі: лівим ліктем до правого коліна, також правим ліктем до лівого коліна. Виконуємо на одну сторону 20-25 повторень. Робити вправу можна сидячи на кріслі.

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