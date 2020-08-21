Експерт розповів, чи можна бігати на голодний шлунок

Біг – найдоступніший і до того ж корисний вид спорту, який зміцнює організм і позбавляє зайвих кілограмів. Існує думка, що така фізична активність протипоказана натщесерце.

Тріатлет і тренер RedLava Team Олександр Халаманов розповів, чи дійсно біг на голодний шлунок може нашкодити здоров'ю.

І ще: Всього 20 хвилин: це тренування приведе у форму кожного

Фахівець відзначив, що пробіжка натще не несе в собі ніякої загрози. Якщо у вас протягом дня правильний і збалансований режим харчування, то абсолютно безпечно бігати вранці на голодний шлунок. Єдине, що важливо враховувати, так це інтенсивність тренування. Можете не снідати перед пробіжкою, але про водний баланс забувати не можна. Щоб вам не стало погано, рекомендується перед тренуванням випити 250 мл води.

Якщо ви все ж "заправляєтеся" перед тренуванням, то робіть це продуктами, які швидко засвоюються, наприклад, бананом або яйцем. Пам'ятайте, що якщо тренування заплановане в другій половині дня, тобто варто їсти, як мінімум, за дві години до його початку.

Це цікаво: Зіркова тренерка Аніта Луценко показала, як правильно робити планку