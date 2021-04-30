Три важливих продукти, які допоможуть нормалізувати вагу

Якщо ви хочете позбутися зайвих кілограмів, нормалізувати вагу, тоді необхідно переглянути свій раціон і включити в нього корисні продукти, які покращують травлення.

Для початку загальна порада: найкраще їсти часто і потроху. Дробове харчування, яке навперебій хвалять дієтологи і голлівудські зірки, дійсно працює, пише cosmo.

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Баклажани

Цей натуральний продукт славиться наявністю всіляких вітамінів, а також своїми корисними властивостями. Вживання баклажанів нормалізує обмін води в організмі і знижує рівень холестерину в крові. Плюс, калорійність цього смачного овочу навіть в запеченому або смаженому вигляді становить всього 24 ккал.

Цитрусові

Грейпфрути, апельсини та мандарини, як і селера, здатні спалювати жир, але на відміну від гіркуватого зеленого стебла ще й дуже смачні. Грейпфрут насичений органічними кислотами і ефірними оліями, які активізують травлення і допомагають організму швидше очиститися від шлаків і токсинів. Крім того, особливі мікроелементи в складі здатні знизити рівень інсуліну в крові, тим самим зменшивши апетит.

Яйця

Нарешті серед овочів і фруктів в нашому списку з'явився продукт, який може залишити вас по-справжньому ситими. Якщо вночі вас замучив голод, без всякого докору сумління їжте варені яйця. Звичайно, без майонезу.

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