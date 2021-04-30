Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень Холостяк

Три важливих продукти, які допоможуть нормалізувати вагу

  • 21
Корисна їжа - фото 1
Корисна їжа / pinterest

Якщо ви хочете позбутися зайвих кілограмів, нормалізувати вагу, тоді необхідно переглянути свій раціон і включити в нього корисні продукти, які покращують травлення.

Для початку загальна порада: найкраще їсти часто і потроху. Дробове харчування, яке навперебій хвалять дієтологи і голлівудські зірки, дійсно працює, пише cosmo.

Це цікаво: Чим небезпечний дефіцит йоду в організмі та в яких продуктах його шукати

Баклажани
Цей натуральний продукт славиться наявністю всіляких вітамінів, а також своїми корисними властивостями. Вживання баклажанів нормалізує обмін води в організмі і знижує рівень холестерину в крові. Плюс, калорійність цього смачного овочу навіть в запеченому або смаженому вигляді становить всього 24 ккал.

Цитрусові
Грейпфрути, апельсини та мандарини, як і селера, здатні спалювати жир, але на відміну від гіркуватого зеленого стебла ще й дуже смачні. Грейпфрут насичений органічними кислотами і ефірними оліями, які активізують травлення і допомагають організму швидше очиститися від шлаків і токсинів. Крім того, особливі мікроелементи в складі здатні знизити рівень інсуліну в крові, тим самим зменшивши апетит.

Яйця
Нарешті серед овочів і фруктів в нашому списку з'явився продукт, який може залишити вас по-справжньому ситими. Якщо вночі вас замучив голод, без всякого докору сумління їжте варені яйця. Звичайно, без майонезу.

Три важливих продукти, які допоможуть нормалізувати вагу - фото 457541

І ще: Три популярні помилки під час сніданку, які псують фігуру

пропозиції партнерів
Новини