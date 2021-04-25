Три популярні помилки під час сніданку, які псують фігуру

Наявність сніданку ще не є ознакою правильного способу життя. Чимало людей вранці припускаються цих помилок, завдаючи шкоди не лише фігурі, а й здоров'ю.

Австралійська дієтологиня Сюзі Баррелл назвала три найпоширеніші помилки, які роблять багато людей вранці, передає Daily Mail. Чимало хто навіть не помічає, що стає заручником зовсім не корисних звичок, однак від них варто відмовитись.

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Пізній сніданок. Якщо ви прагнете підтримувати форму, то дуже важливо приділити для першої трапези час якомога швидша. Це варто зробити упродовж 2 годин після підйому. Річ у тому, що період з 9 до 10 ранку є не найкращим для метаболізму.

Брак білків. Експертка рекомендує не ігнорувати білкові продукти під час сніданку, адже вони дозволять довше залишатись ситими. А от страви з високим вмістом вуглеводів, приміром, бутерброди чи пластівці, викликають стрибки цукру в крові і швидко змушують знову відчути голод.

"Переконайтесь, що на снадінок з'їдаєте не менше як 20 грамів білків. Хорошим вибором будуть, приміром, грецький йогурт, два яйця чи білковий коктейль", – радить Баррелл.

Калорійність кави. Якщо цей пункт вас здивував, то ви у компанії тих, хто постійно робить цю помилку. Дуже часто люди обирають не просто каву, а кавові напої, приміром, лате мак'ято чи капучино. Але у них є не тільки кофеїн, а молоко, вершки, цукор та інші підсолоджувачі. За кількістю калорій такий напій може замінити сніданок, щоправда, користі не принесе. "Чиста" кава допомагає активувати метаболізм, а також не є калорійною.

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