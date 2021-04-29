Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень Холостяк

Чим небезпечний дефіцит йоду в організмі та в яких продуктах його шукати

  • 15
Салат чука багатий йодом - фото 1
Салат чука багатий йодом / pinterest

Йод – один з найважливіших мікроелементів, який бере участь в синтезі гормонів щитовидної залози. Йод впливає практично на все в нашому організмі, від зросту, обміну речовин до швидкості біохімічних реакцій.

Проблема йододефіциту полягає в тому, що на початку, коли нестача мінімальна – відсутні будь-які симптоми, пише phc.org.ua.

І ще: Що приготувати на сніданок навесні

Так у хворого виникають скарги на:

  • швидку стомлюваність
  • депресивний стан
  • погіршення пам'яті
  • бліду і суху шкіру

Наслідки дефіциту йоду в організмі є доволі серйозними, від проблем з виношуванням вагітності до розвитку гіпотиреозу, кретинізму тощо. Основним методом боротьби з йододефіцитом є внесення змін до раціону людини. За необхідності лікарем ендокринологом будуть призначені спеціальні препарати йоду.

Щодо харчових продуктів, що мають в своєму складі йод, то це:

  • морська капуста
  • кальмари
  • біла риба
  • салат чука
  • журавлина

Лікарі рекомендують вживати йодовану кам'яну сіль для приготування щоденних страв.

Морська капуста  - фото 457383
Морська капуста

Читайте також: Дієтологиня склала рейтинг найкращих дієт 2021 року

пропозиції партнерів
Новини