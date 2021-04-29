Чим небезпечний дефіцит йоду в організмі та в яких продуктах його шукати

Йод – один з найважливіших мікроелементів, який бере участь в синтезі гормонів щитовидної залози. Йод впливає практично на все в нашому організмі, від зросту, обміну речовин до швидкості біохімічних реакцій.

Проблема йододефіциту полягає в тому, що на початку, коли нестача мінімальна – відсутні будь-які симптоми, пише phc.org.ua.

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Так у хворого виникають скарги на:

швидку стомлюваність

депресивний стан

погіршення пам'яті

бліду і суху шкіру

Наслідки дефіциту йоду в організмі є доволі серйозними, від проблем з виношуванням вагітності до розвитку гіпотиреозу, кретинізму тощо. Основним методом боротьби з йододефіцитом є внесення змін до раціону людини. За необхідності лікарем ендокринологом будуть призначені спеціальні препарати йоду.

Щодо харчових продуктів, що мають в своєму складі йод, то це:

морська капуста

кальмари

біла риба

салат чука

журавлина

Лікарі рекомендують вживати йодовану кам'яну сіль для приготування щоденних страв.

Морська капуста

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