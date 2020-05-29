Три вагомі причини раз і назавжди відмовитися від газованих напоїв

Газована вода – улюблений напій багатьох, особливо дітей. Усім відомо, що надлишок цукру, що міститься у ній, загрожує негативними наслідками для здоров'я. Але в першу чергу на думку спадає зайва вага або проблеми з зубами. На жаль, газована вода може впливати і по-іншому.

Називаємо вам три вагомі причини відмовитися від газованих напоїв уже сьогодні!

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Суглоби

Якщо у вас вже є проблеми з суглобами, присутній біль, то солодка газована вода може тільки посилити проблеми. За даними дослідження 2004 року, надмірне вживання газованої води підвищувало ризик розвитку ревматоїдного артриту у жінок.

Нирки

Біль при виході каменів з нирок багато хто вважає нестерпнішим, ніж біль під час пологів. У людей, що зловживають газованою водою, ймовірність познайомитися з цим процесом вища, оскільки цукор і зневоднення підвищують ризик утворення каменів.

Газована вода негативно впливає на здоров'я серця

Серце

Щоб запобігти розвитку серцево-судинних проблем, слід відмовитися від газованої води вже сьогодні. Британські вчені пов'язали вживання газованої води з ризиком серцевої недостатності. Своєю чергою цей стан пов'язаний з діабетом, ожирінням і підвищеним тиском.

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