Три типи фото, які говорять про низьку самооцінку

Розповідаємо про три фотографії, які вказують на те, що у людини низька самооцінка. Перевірте себе і своїх знайомих.

Дуже багато селфі. Навіщо людині постійно викладати селфі? Щоб ви написали коментар і поставили "подобається". Таким чином вона привертає до себе увагу і хоче отримати схвалення від інших людей. Саме тому селфі так багато і вони так ретельно оброблені фільтрами – бути справжньою людина соромиться.

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Подивіться, як ми щасливі. Щастя, як відомо, любить тишу. Але коли акаунт переповнений щасливими фото з другою половинкою, людина або намагається показати те, чого насправді немає, або – самоствердитися.

Фото, де подруга (друг) вийшла гірше. Якщо ви бачите групове фото, де добре вийшов тільки власник облікового запису, він просто самостверджується на своїх друзях. Закомплексованість не дозволить людині викласти фотографію, де хтось вийшов добре.

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