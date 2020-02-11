Науковці назвали три головні компоненти справжнього щастя

Австралійські науковці визначили три основні елементи життя людини, наявність яких дозволяє відчути себе щасливими. Дізнайтесь, що на думку вчених, дозволяє досягнути внутрішньої гармонії?

Фахівці з Університету Дікіна проаналізували 29 досліджень за останні 12 років і прийшли до висновку, що якщо не брати до уваги дійсно важкі захворювання, стан здоров'я сам по собі не входить до трикутника щастя. Наприклад, не може перешкодити щастю надлишкова вагу.

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Правда, серед людей з ожирінням 2 і 3 ступенів (індекс маси тіла – 35 і вище) показники щастя можуть трохи знизитися, проте при ІМТ нижче 35 вага людини на відчуття задоволення від життя не впливає взагалі. Отже, при зрості 180 см і вазі 110 кг ваги людині діагностують ожиріння. Однак цей факт ніяк не відбивається на загальній задоволеності життям, впевнені вчені.

Не надто важливі для рівня щастя і місце проживання, рід занять, а також наявність або відсутність дітей.

Натомість, у ТОП-3 компоненти справжнього щастя входять: люблячий партнер, дохід (за розрахунками вчених, він повинен доходити до $ 100 тисяч на рік) і соціальна активність.

Друга половинка у вашому житті має суттєвий вплив

Один з авторів праці, професор Роберт Каммінс, рекомендує лікарям думати більше про щастя пацієнта у цілому, не фокусуючись лише на високому тиску і рівні холестерину. За словами вченого, його дослідження також підтвердили, що з віком життя дійсно покращується.

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